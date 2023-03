Prostějovští hokejisté vstoupili do semifinálové série Chance ligy proti Vsetínu, i přes dobrou hru, špatně. Na Lapači dvakrát prohráli o jeden jediný gól a doma tak budou muset hasit možnost kone sezony. První pokus k tomu budou mít už zítra od 18 hodin, kdy se s valašským soupeřem, který letos patří k nejvýznamnějším aspirantům na postup, utkají potřetí.

„Prohráváme 0:2. Vždycky nám bohužel v těch zápasech nějaká maličkost chyběla. Věříme ale, že jsme na těchto nedostatcích zapracovali a že si zítra sáhneme pro tu důležitou první výhru," říká bojovně zkušený prostějovský lodivod.

Ve druhém zápase se po několika sporných rozhodnutích sudích, z nichž nejviditelnější bylo neudělení trestu vsetínskému Robovi za ostrý atak na Daniela Maláka, po kterém musel z ledu s krvavým zraněním ve tváři, strhla po zaznění třetí sirény bitka, do které se zapojili téměř všichni hráči na ledě a padlo při ní hned sedm trestů.

„Bude hodně záležet na rozhodčích, zda to bude i nadále takto vyhrocené. Ti bohužel nevyloučili soupeře za jasný faul, který měl být jednoznačně za pět minut a do konce. To je pak jasné, že emoce začnou bublat a udržet je, na to bychom museli mít srdce z kamene," popisuje.

VIDEO: Na Lapači to v neděli vřelo. Při závěrečné bitce padlo hned sedm trestů

„Bezprostředně po tom zákroku nám řekli, že dal Dominik hlavu dolů a jinak se jednalo o běžný souboj. Nechápu to. Naše argumentace byla hodně podobná tomu, k čemu včera došli experti v České televizi. Uvidíme ještě, jak rozhodne disciplinární komise," pokračoval s dodatkem, že nechce před dosud nejdůležitějším utkáním sezony detailněji informovat o zdravotním stavu mužstva.

Hanáci jsou, jak se říká, krok od propasti. V zítřejším zápase musí, pokud si chtějí ještě zachovat šanci na zdramatizování série, bezpodmínečně zvítězit. Ze stavu 0:3 totiž v Česku ještě nikdo nikdy vývoj série otočit nedokázal.

„Atmosféra v kabině je stále výborná. Víme, že máme kvalitní tým a dvě prohry venku na tom nic nezměnily. Zůstáváme stále pozitivní a v dobré náladě. Do odvet se musíme vyvarovat některých zbytečných chyb, ale náš koncept měnit nebudeme. Ten je dán od začátku sezony a až doteď byl poměrně úspěšný," uzavřel Aleš Totter na pozitivní vlně.