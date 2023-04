Je nutno říci, že v onom střetnutí měli Hanáci i velký kopec smůly. Třikrát nastřelili tyč soupeřovy branky a nakonec padli po gólu v podstatě z ničeho, kdy se po nahození z rohu puk odrazil do sítě od nohy bránícího Dominika Maláka.

„Nedá se nic dělat, to se prostě stává. Rozhodovaly detaily, maličkosti. Doplatili jsme také na úzký kádr, protože je mládež u nás v katastrofálním stavu a je opravdu těžké držet po celou sezonu pět pětek. Do play-off jsme šli s osmi beky a třinácti útočníky. Vsetín oproti tomu měl k dispozici stále čerstvé hráče. Dnes rozhodl Říha, který měl díky tomu možnost se v klidu uzdravit. I tak ale kluci na ledě nechali všechno," krčil rameny.

FOTO: Tři tyčky a nešťastný gól. Jestřábům po šestém semifinále končí sezona

Celou sérii také negativně ovlivnil moment hned z druhého zápasu na Lapači, kdy vsetínský Rob tvrdě dohrál u mantinelu Dominika Maláka a místo trestu na pět minut a do konce se nedočkal ani běžného dvouminutového vyloučení. Následovaly pak v téměř každém dalším zápase bitky i vyhrocené reakce ze strany fanoušků.

„To mě mrzí nejvíce. Rozhodčí to prostě ovlivnil. Pak sice v sérii skončil, ale pro kluky, kteří jsou tím poškozeni, se už nezmění nic," pokračoval nyní už smířeně a s pootřebným klidem.

Po vypadnutí těsně před finálovými branami prosějovský lodivod svému soupeři pogratuloval a s každým z hráčů i členů realizačního týmu si sportovně podal ruku. Dle jeho slov ale vyplývá, že si nemyslí, že by Vsetín či jeho zlínský soupeř mohl nakonec skutečně do extraligy postoupit.

„Ten, kdo rozhodl o tom, že poslední tým extraligy může 40 dní odpočívat a jeho soupeř musí projít tři série play-off, by si měl nejdříve sám alespoň jednu z těch sérií zkusit. Šance postoupit je minimální," myslí si.

VIDEO: Nechte vlajky vlát! I šesté semifinále začalo v parádní kulise

„Bylo by, alespoň za mě, spravedlivé, kdyby poslední tým extraligy byl nasazen jako číslo 1 do play-off Chance ligy a musel si to uhrát tímto způsobem. Takhle to bude, ať už pro Vsetín nebo Zlín, opravdu velice náročné. Už teď vidím, jak jsou všichni ti hráči vyčerpaní. A to je ještě čeká finálová série a pak hned baráž. Nad tím by se měl Český hokej zamyslet," uzavřel Aleš Totter.