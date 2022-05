• Hodí se do marinád, na nakládání masa a dresinků.

• Přidejte lžičku misa do masového nebo zeleninového stir-fry.

• Uvidíte, jaké divy udělá troška misa přidaného do šťouchaných brambor.

• Zamilujete si je v pomazánkách i dipech, ať už mají základ tvarohový, zeleninový, luštěninový, nebo v mixovaném tofu.

Co s ním?

• Abyste z této fermentované pasty získali všechny cenné látky, tepelně ji upravujte co nejkratší dobu. Proto miso najde uplatnění především ve studené kuchyni.

• Při přípravě polévek ho přidávejte až na závěr a poté už nenechávejte přejít varem. Neznamená to ale, že vařením by se zničilo. Podmanivou chuť si uchová i poté, jen z něj po výživové stránce tolik nevytěžíte.

• Načaté miso skladujte v uzavřené nádobě v lednici.

Žluté a bílé miso

Je nejmladší a nejjemnější. Vyrábí se ze sóji s podílem bílé rýže. V sudech fermentuje jen dva měsíce, proto má velmi lehkou chuť, dokonce s nasládlými tóny. V originále se jmenuje Shiro a je přirozeně bezlepkové.

Hnědé miso

Najdete ho v obchodech pod názvem Mugi nebo Genmai. Délka jeho fermentace se pohybuje okolo 12 měsíců. Podle druhu se k sójovému základu přidává buď ječmen, nebo rýže Natural.

Červené miso

Je nejtmavší a chuťově nejvýraznější. Vyznačuje se temně hnědou barvou s červeným nádechem a pevnější konzistencí než jiné druhy. Je vyrobené čistě jenom ze sóji bez přidání dalších složek a díky tomu je bezlepkové. V sudech fermentuje tři roky.

Marinovaná žebírka s omáčkou z misa

4 PORCE, PŘÍPRAVA 1 HODINA 45 MINUT + MARINOVÁNÍ

Takovou pochoutku z grilu si můžete dopřát, i když je venku studeno a nevlídno. Zaručujeme, že až se ohlásí grilovací sezona, budete se k těmto úžasně ochuceným žebrům rádi vracet.

• masitá vepřová žebra 2 kg • cibule 1 ks • nové koření 6 kuliček • pepř 1 kulička • sůl 1 lžíce • červené miso 3 lžíce • majonéza 3 lžíce • rýžový ocet 3 lžíce • ředkvičky 1 svazek • polníček 2 hrsti • olej

1. Pokud máte žebra vcelku, překrojte je na menší kusy zhruba po 3 kostech. Vložte do hrnce a zalijte vodou, aby byla ponořená. Přidejte rozpůlenou, oloupanou cibuli, nové koření, pepř a sůl. Přiveďte k varu a vařte podle velikosti zhruba hodinu doměkka.

2. Miso, majonézu a 2 lžíce rýžového octa dobře promíchejte. Většinu směsi vetřete do osušených žebírek a nechte aspoň hodinu marinovat. Zbylou marinádu nechte stranou na pozdější použití. Ředkvičky nakrájejte, osolte a pokapejte zbývajícím rýžovým octem. Nechte naložené.

3. Žebra opečte na grilu nebo v troubě na režim grilování. Pečte 20–30 minut, než okraje zezlátnou a marináda se zapeče. Občas potřete olejem. Pečená žebra podávejte s naloženými ředkvičkami, polníčkem a jako dip přidejte zbylou marinádu, kterou jste si nechali stranou.

Těstoviny s houbami a misem

4 PORCE, PŘÍPRAVA 25 MINUT

Seznamte se s novou hvězdou kuchyně. Tohle jídlo je rychlé, jednoduché a opravdu chutné. My v redakci se k němu rozhodně budeme rádi vracet.

• těstoviny 400 g (bucatini nebo rigatoni) • houby 250 g • červená pasta miso 2 lžíce • česnek 3 stroužky • smetana ke šlehání 30% 150 ml • máslo 2 lžíce • olej 2 lžíce • bílý vinný ocet 1 lžíce • sůl a pepř

1. Očištěné houby nakrájejte a orestujte na rozpáleném oleji. Když trochu změknou, zakápněte je octem, promíchejte a dejte stranou. Je lepší pracovat v několika menších dávkách, aby se houby restovaly, ne dusily.

2. Změklé máslo dobře prošlehejte s misem. Na pánvi po houbách krátce opečte nasekaný česnek. Vraťte zpátky houby, přidejte miso s máslem, zalijte smetanou a vše dobře promíchejte. Nechte jen jednou krátce přejít varem.

3. Těstoviny uvařte a slijte. Přidejte je na pánev k omáčce a dobře prohoďte, aby se pěkně obalily. Podle potřeby osolte, opepřete a před podáváním posypte nakrájenou jarní cibulkou.

Brokolicový salát s tofu a se zálivkou s misem

4 PORCE, PŘÍPRAVA 45 MINUT

Možná by vás na první dobrou nenapadlo, že miso je vynikající surovina pro nejrůznější druhy dresinků. Jeho jemně slaná chuť a krémová konzistence ho k tomu ale předurčují. V lednici mějte tuhle pastu vždy k dispozici, příprava salátu pak bude otázkou chvilky.

• růžičková kapusta 250 g • brokolice 1 ks • tofu 2 balení • koriandrové semínko 1 lžička • konopné semínko 50 g • sezamová semínka 1 lžíce (nebo 1 lžička tahini) • bílá pasta miso 2 lžíce • chilli vločky 1 lžička (nebo víc podle chuti) • šťáva z 1 citronu • olivový olej • hladkolistá petrželka nebo jiné bylinky na ozdobení • sůl

1. Tofu dobře osušte a nakrájejte. Brokolici rozeberte na růžičky, růžičkovou kapustu nejdřív rozpulte a potom nakrájejte na proužky. Koriandrová semínka nadrťte v hmoždíři a posypejte jimi tofu a zeleninu. Vše pokapejte olivovým olejem, osolte a rozložte na plech. Dejte péct do trouby předehřáté na 180 °C a pečte zhruba 30 minut. Je v pořádku, když se zelenina i tofu během pečení trochu připálí.

2. Na dresink dejte do mixéru konopná a sezamová semínka, citronovou šťávu, miso a 3 lžíce olivového oleje. Přilijte několik lžic vody a rozmixujte do krémové konzistence. Podle potřeby dochuťte solí.

3. Opečenou zeleninu a tofu rozdělte na talíře, posypejte chilli a pokapejte připraveným dresinkem. Ozdobte bylinkami a podávejte ještě teplé.

Banány s karamelovým misem

4 PORCE, PŘÍPRAVA 25 MINUT

Pokud jste propadli kouzlu slaného karamelu, teď byste měli zbystřit. Právě v tomto dezertu hraje miso velmi neobvyklou roli. A výsledek je vynikající.

• banán 4 ks • tmavé miso 1,5 lžíce • smetana ke šlehání 40% 250 ml • cukr 100 g • máslo 1 lžíce • tmavý rum 1 lžíce • vanilkový extrakt 1 lžička • nasekané arašídy k posypání (mohou být přírodní i solené)

1. V pánvi rozpusťte máslo, přidejte cukr a mícháním nechte rozpustit na karamel. Vmíchejte miso a pečlivě rozmačkejte všechny hrudky. Potom přilijte 100 ml smetany ke šlehání, vanilkový extrakt a dobře rozmíchejte. Postupujte opatrně, protože směs po přilití smetany okamžitě začne prudce vřít.

2. Zbývající smetanu ušlehejte s tmavým rumem. Nakrájejte banány a dobře je obalte v karamelovém misu. Rozdělte na talíře, ozdobte rumovou šlehačkou, posypejte nasekanými arašídy a pokapejte karamelovou omáčkou.

Autor: Kateřina Bednářová, zdroj: časopis Gurmet

Gurmet - neodolatelný český originál. Skvělé recepty, rozhovory s odborníky, ověřené informace a cenné tipy. Časopis Gurmet patří dlouhodobě na špičku mezi gastronomickými tituly. Zároveň není jen další kuchařkou, sleduje aktuální trendy v gastronomii a životním stylu. Reaguje tak nejen na rostoucí zájem lidí o to, co jíme a co bychom měli či mohli jíst, ale také na prudký rozvoj v gastropodnikání v posledních letech. Našim čtenářům přinášíme vedle originálních a vyzkoušených receptů také rozhovory, reportáže, osobní zpovědi a příběhy lidí, kteří jsou v této oblasti aktivní a inspirativní.