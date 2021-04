„Kam všichni spěchají? Nikdo nikomu nebrání, aby vylezl ven a běhal si po loukách, lesích a pracoval na fyzičce. Děti, které vlezou na hřiště, mají fundovaný trenéry, ale bohužel nemají žádnou fyzičku. Ať si stoupnou ke schodům a vyběhnou je stokrát. Dá jim to víc než kopání s balonem. Nemají žádné pohybové vlastnosti. Neumí přelézt přes překážku, vylézt na strom, ale všichni si budou stěžovat,“ popisuje Jiří Kučera.

V konickém klubu se podle jeho slov snažili někteří trénovat i v zimních měsících, ale nebylo to ideální. „Už tyhle zmatky nechceme zažít. Byla to katastrofa. Budeme to řešit, až tréninky oficiálně povolí,“ pokračoval.

Zavzpomínal i na období, kdy hráči nemohli do šaten. Pokud by to takto mělo být znovu, z jeho slov bylo cítit, že v Konici by to pravděpodobně neprošlo.

„Fotbalisté by mohli trénovat na hřišti, ale nemohli by do šaten. Kde by se převlékali? Měli by se vrátit do svého mládí, jako jsme bývali kdysi my. Přišli jsme na louku, sundali si bundu a hráli fotbal. Ne, oni dnes potřebují do sprchy, do sauny a všechno. A pak budou hrát?“ nebral si servítky Jiří Kučera.

I přesto by však byli i koničtí fotbalisté rádi, pokud by opět mohli vyběhnout na zelený pažit. Jestli k tomu budou mít příležitost již od pondělí, to bude muset vláda v nejbližší době rozseknout.