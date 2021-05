Na čtvrtou Vlašim a pátý Žižkov mají dvě kola před koncem náskok šesti bodů. Stejné manko má Eskáčko na druhou Líšeň, jenže před ni se už nemůže dostat vinou horších vzájemných duelů.

„Soustředíme se na sebe. Chceme vyhrát každé utkání a uvidíme, na co to bude stačit. Cílem je skončit do třetího místa, což by bylo pro Prostějov historické umístění a všichni bychom byli spokojeni,“ prozradil útočník Tomáš Zlatohlávek.

K bronzu stačí v závěru ročníku uhrát bod, ale svěřenci Pavla Šustra budou chtít vítězstvím proti Varnsdorfu vylepšit bídnou domácí bilanci. Na podzim jeho půdě vyhráli 4:2.