Co ale utkání provázelo?

Ještě před utkáním musela vzniknout nová šatna pro hostující tým, aby nebyla ostuda a hvězdy Realu měly dostatek prostoru a pohodlí. Dělníci spojili tři malé kabiny dohromady. Jenže ani tak se trapnému incidentu olomoučtí nevyhnuli.

Do kanceláře tehdejšího předsedy Jaromíra Gajdy dorazil Ramón Mendoza.

„Typický prezident španělského klubu, šedovlasý elegán, dobře finančně zajištěn. Měl podstatně mladší manželku, která byla zase přes módu. Dívali jsme se na ně tehdy tak trochu jako na pár z jiného světa,“ popisoval Gajda.

A když Mendoza seděl, spadl mu kus omítky ze stropu do klína.

„Nebyl moc kvalitně vyomítaný. On se jen tak podíval a řekl: Pane předsedo, vzhledem k tomu, že jste ve čtvrtfinále Poháru UEFA, mohli byste mít kvalitní stropy ze sádrokartonu. Svou elegancí to zahrál, že zůstal nad věcí, ale já bych se nejradši propadl. Byla to obrovská ostuda a já byl rudý až za ušima,“ vzpomínal Gajda.

Sigma - Real 1:1. Góly

Zdroj: Youtube

Samotné utkání se muselo odehrát už v 15 hodin, protože stadion ještě neměl osvětlení a místa byla ještě na stání.

„Museli jste přijít s předstihem, abyste měli dobré místo. Psalo se, že stadion otevřou v jednu hodinu. Byla tady ale taková plechová brána, kterou většinou otevřeli dřív. Já tam stál snad od jedenácti, a když tu bránu otevřeli, bylo nás tam tak pět tisíc,“ líčil Miroslav Skácelík, jenž byl jedním ze 14 213 fanoušků v ochozech.

Čtyřicet minut před zápasem už bylo plno. „Hučelo to už při rozcvičce. Starý stadion měl svoje kouzlo,“ dodal.

VIDEO: Kovář vzpomíná na Real Madrid: Moc jsme se na ně nepřipravovali

V základní sestavě se objevili hráči jako Přibyl, Slabý, Kotůlek, Vaďura, Hapal, Maroši, Hanus, Látal, Kerbr, Šindelář, ale také dorostenec Michal Kovář, který zaskočil za zraněného Bokého.

„Dozvěděl jsem se to maximálně den před zápasem, takže jsem neměl čas být nervózní. Tenhle dvojzápas mi nastartoval kariéru,“ popisoval Kovář.

Čtvrtfinále 4. března 1992

Sigma Olomouc - Real Madrid 1:1 (1:1)

Branky: 27. Hapal - 45. Hierro. Rozhodčí: Lanese (Itálie). Diváků: 14 213.

Sigma: Přibyl - Slabý, Kovář (67. Barbořík), Kotůlek, Vaďura - Hapal, Maroši, Hanus (78. Muchka), Látal - Kerbr, Šindelář. Trenér Karel Brückner.

Real: Buyo - Chendo, Rocha, Sanchís, Villaroya - Míchel, Milla, Hierro, Gordillo (73. Hagi) - Llorente, Butragueňo (74. Maqueda). Trenér Leo Beenhakker.

Proti Sigmě hrály ikony jako Hugo Sánchez, Emilio Butragueňo, Míchel, Hierro či Hagi…

Domácí remíza 1:1 položila dobrý základ pro odvetu. V ní Sigma dlouho držela bezbrankový stav, ale nakonec osm minut před koncem rozhodl o výhře Realu Sánchez.

Přitom útočník Milan Kerbr trefil v prvním poločase hlavou tyč. Jinak se na Santiago Bernabeu hrálo podle not Bílého baletu. „Byli jsme pod velkým tlakem. Dávali nám zabrat. Létalo to kolem tyček. „Byly to asi největší zápasy mojí kariéry. Vzpomenu si ale spíš na zápas u nich,“ přiznal tehdejší obránce Martin Kotůlek.

Po porážce 1:0 tak pouť Olomouce Evropou skončila.

Cesta Pohárem UEFA, Sigma skolila Hamburg

Olomoučtí fotbalisté se ale nejprve k utkání s Realem Madrid museli probojovat. Na podzim roku 1991 měli fantastickou formu v lize.

A perfektně se prezentovali také v Evropě. Nejprve to odnesl severoirský Bangor (dvakrát 3:0), následně ruský celek Torpedo Moskva (2:0 doma a 0:0 venku) a potom také slavný Hamburg.

„Tak dobré mužstvo, jako jsme měli tehdy, už tady nikdy mít nebudeme, protože tak dobré hráče tady neudržíme. To není případ jen náš, ale i dalších českých klubů. Jak dobrý tým máme, jsem tenkrát vlastně zjistili až za pochodu,“ vzpomínal před dvanácti lety Jaromír Gajda.

Zápasy proti Realu Madrid řadím úplně nejvýš, vzpomíná olomoucká legenda Kovář

Brücknerův soubor šel na německý Hamburg málem bez svého kouče. Zástupci týmu museli Brücknerovi propašovat civilní oblečení do nemocnice, kde chvíli předtím podstoupil operaci žaludku a původně měl zůstat ještě chvíli v posteli. Ale do Hamburgu odletěl.

Tam Hanáci zásluhou dvou gólů Pavla Hapala vyhráli 2:1, čímž soupeře zaskočili. Doma pak zvítězili jednoznačně 4:1.

18. března 1992

Real Madrid - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 82. Sánchez.

Rozhodčí: Constantin (Belgie). Diváků: 40 000.

Real: Buyo - Chendo, Rocha, Sanchís, Lasa - Llorente, Míchel, Hierro, Gordillo (66. Hagi) - Butragueňo (85. Maqueda), Sánchez. Trenér Leo Beenhakker. Sigma: Přibyl - Kotůlek, Bokij, Kovář - Slabý, Hapal, Maroši, Hanus (78. Ma. Guzik), Látal, Vaďura (82. Gottwald) - Kerbr. Trenér Karel Brückner.

„Pamatuji si, že bylo mínus dvacet stupňů, lidi zmrzlí stáli dvě hodiny před zápasem na stadionu, lístky nebyly a Němci přijeli ze svých vyhřívaných trávníků úplně vyplašení. Měli z toho terénu hrůzu. Na to se nedá zapomenout. Jak v Hamburku, tak tady. Do Německa nás přijela podpořit spousta fanoušků, pro které to byla jistě dlouhá a docela drahá cesta, ale vraceli se s vynikající náladou. Já tento zápas řadím i před ten s Realem Madrid,“ hodnotil pro klubový web střelec jedné z branek Radoslav Látal.

Sigma od té doby za třicet let potkala v evropských soutěžích mnoho soupeřů – Juventus, Olympique Marseille, Borussii Dortmund, italské Udine, anglický Everton, nebo úplně naposledy Sevillu ze Španělska. Vzpomínky na památné bitvy s Realem ale zůstávají v paměti stále nejvýš.

