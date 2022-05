Podle webu Sport1.de už je ruka v rukávě. Hložek má podle médií podepsat s Bayerem smlouvu do roku 2027, Letenští inkasují za svou oporu kolem 22 milionů eur (přes půl miliardy korun). To odpovídá požadavkům, o kterých už dříve mluvil sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Co rozhodlo pro Leverkusen? Třetí tým této bundesligové sezony sháněl podporu ke kanonýru Schickovi (s 24 trefami skončil v tabulce kanonýrů na druhé příčce za nedostižným Robertem Lewandowským). A Hložek zaujal svou univerzálností.

Leverkusen měl nejsilnější zájem

„Potřebujeme hlavně hráče, který bude schopný hrát na dvou pozicích. Jak na hrotu, tak trochu níž,“ uvedl Gerardo Seoane, trenér ambiciózního klubu ze Severního Porýní-Vestfálska. Přesně tyto požadavky Hložek splňuje.

O jeho ofenzivních schopnostech svědčí i statistiky: rodák z Ivančic, kterému bude v červenci dvacet let, si ve Spartě připsal v 132 zápasech úctyhodných 40 gólů a 36 asistencí. Není ryzím střelcem, umí i připravovat šance spoluhráčům.

Hložek se ocitl na seznamu možných posil i v Mnichově či Dortmundu, ale nebyl na nich na nejvyšším místě. Jinými slovy zájem Leverkusenu byl nejsilnější. Zafunguje spolupráce dvou českých reprezentantů?

Na rozdíl od Schicka je Hložek i v aktuální nominace národního týmu pro červnové duely v Lize národů. Vedení reprezentace prozatím nepočítá s tím, že by ho uvolnilo k závěrečným jednáním o smlouvě.

„Dokud to není oficiální, tězko to komentovat. Každopádně už dlouho říkám, že Adam má na to, aby se posunul v kariéře dál,“ vyjádřil se trenér Jaroslav Šilhavý.