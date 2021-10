5. Loštice C 7 3 0 0 4 23:20 9

skupina B - 1. kolo: Podolí - Líbivá 3:3 pen. 7:6 (60. Rissner, 75. Anýž, 77. Rissner - 31. Zemánek, 83. z pen. Konečný, 90. Zemánek), Palonín - Loštice C 5:3 (5. Kvapil, 7. Semian, 47. Macek, 68. Tichý, 77. Kvapil - 3. Hopják, 80. z pen. Vykydal, 86. Pagáč), Krchleby - Lukavice 1:1 pen. 4:3 (51. Svoboda - 63. z pen. Beran), Moravičany - SULKO Zábřeh B 0:2 (41. Švéda, 48. Appl).

skupina C - 10. kolo: Nový Malín - Libina 0:3 (42. Čikl, 60. Čikl, 85. Čikl), Bludov - Sudkov 4:1 (1. Kvapil, 62. Schwarzer, 73. Kvapil, 86. Schwarzer - 3. Rösler), Jindřichov - Bernartice 1:5 (7. Petr - 13. Červeňák, 37. Červeňák, 76. Kaleja, 86. Červeňák, 90. z pen. Červeňák), Písečná - Vikýřovice 4:1 (45+2. Streit, 53. Sogel, 68. Čzedron, 84. Pažout - 25. z pen. Trunkát), SK Zvole - Štíty 1:4 (73. Havlíček - 13. Doležel, 25. Šín, 31. z pen. Verner, 62. Verner), Ruda - Žulová 1:0 (36. Bank), Mikulovice - V. Losiny B 0:1 (76. Křepský).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.