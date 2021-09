5. Loštice C 6 3 0 0 3 20:15 9

skupina B - 9. kolo: SULKO Zábřeh B - Krchleby 13:0 (6. Ohrablo, 10. Ohrablo, 34. Víšek, 60. Resler, 64. Švéda, 66. Kreutz, 72. Víšek, 74. Smékal, 76. Smékal, 78. Schwab, 82. Ohrablo, 88. Hrubý, 90. Ohrablo), Lukavice - Palonín 0:1 (78. Vejmola), Loštice C - Podolí 3:0 (10. Másilko, 58. Novák, 0. Ďurček), Líbivá - Postřelmov B 3:3 pen. 4:5 (20. Mach, 21. Mach, 63. Mach - 9. Nýdecký, 41. Picka, 70. Kulil).

skupina C - 9. kolo: Mikulovice - Nový Malín 1:2 (90. Šťastný - 74. Janda, 86. Dus), V. Losiny B - Ruda 1:3 (44. Hanulík - 31. Poprach, 68. Novotný, 77. Poprach), Žulová - SK Zvole 3:1 (18. Maceček, 20. Varga, 72. Kadeřábek - 40. z pen. Havlíček), Štíty - Písečná 3:2 (73. Skoumal, 78. z pen. Verner, 89. Šponar - 10. Slavík, 44. Guzej), Vikýřovice - Jindřichov 5:3 (1. Grézl, 15. Křepelka, 22. Křepelka, 31. Grézl, 38. Křepelka - 12. Velký, 14. Velký, 74. z pen. Vlček), Bernartice - Bludov 4:2 (35. Dubovan, 47. Červeňák, 65. z pen. Červeňák, 81. Červeňák - 53. Hojgr, 86. Sadil), Sudkov - Libina odl. na 28. 10.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.