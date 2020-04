Sokol Vrahovice měl za sebou skvělý podzim. V okresním přeboru vyhrál dvanáct z třinácti utkání a výsledkem byl desetibodový náskok na druhý Horní Štěpánov.

Rozhodnutí svazu je však definitivní, jarní jízda za postupem se definitivně ruší.

„Jsem optimista. Pořád jsem větřil, že se to nějakým způsobem uvolní a situace v republice i ve světě se zlepší. Ale jak je vidět, na FAČRu došli k názoru, že to nemá cenu. Musíme to rozhodnutí respektovat,“ komentoval verdikt vrahovický trenér David Mezulianek.

Ten má na současné dění dva pohledy.

„Teď hrajeme asi ten nejdůležitější zápas v životě. A to všichni, nejen celá republika, ale celá planeta,“ říká kouč Vrahovic a jedním dechem dodává: „Nebudeme chodit kolem horké kaše, po sportovní stránce nás to štve, protože sezona byla výborně rozehraná. Po podzimu jsme si řekli, že chceme soutěž vyhrát. Po sportovní stránce je škoda.“

Hráči jeho týmu tak zažívají hořké pocity, jejich podzimní snažení vyšlo nakonec vniveč.

„Je to pro nás úplně ztracená sezona. Stejně jako pro spoustu dalších týmů, které si brousily zuby na vítězství a od podzimu chtěly začít vyšší soutěž. Ale bohužel, nedá se nic dělat, zasáhla vyšší moc,“ konstatoval David Mezulianek.

V KONICI VERDIKT TUŠILI

Ambiciózní Sokol Konice držel po podzimu čtvrtou příčku tabulky I. A třídy, skupiny B, o postup do krajského přeboru chtěl však rozhodně zabojovat. Trenér Petr Ullmann už ale nějakou dobu tušil, že se soutěž nedohraje. „Vzhledem k situaci, která panuje u nás i ve světě, jsme ten verdikt očekávali,“ prohlásil. „Pro spoustu klubů je to sice znevýhodňující – včetně nás, chtěli jsme se o to na jaře porvat, přípravu jsme měli dobrou – rozhodnutí je ale zřejmě správné.“

Hodit výsledky rychle za hlavu není lehké. „Postoupili jsme v poháru, měli jsme hrát semifinále. Je to ale všechno pryč, nedá se nic dělat. Zdraví je na prvním místě,“ upozornil Ullmann.

Vedení konického klubu z předčasného ukončení ročníku žádnou tragédii nedělá.

„Nic se neděje, od srpna se bude hrát sezona nová. A buďme rádi za to, že to tady nevypadá jak ve Španělsku nebo ve Francii,“ prohlásil jednatel klubu Jiří Kučera.

„Fotbal děláme pro radost a záleží mi na tom, aby se zápasy hrály a lidé se na nich setkávali, jelikož to je společenská událost. Teď se ale všichni lidé musí uskromnit. V příští sezoně se o postup pokusíme znovu.“

Dohrát sezonu ve zkráceném termínu by dle trenéra Ullmanna stejně znamenalo velké komplikace.

„V amatérské soutěži by bylo šibeniční dohrávat zápasy ve všední dny. Spousta kluků bude muset upřednostňovat zaměstnání a myslím, že by soutěž už neměla odpovídající kvalitu. Řada klubů by to dohrávala s dorostenci a někteří by měli problém tým v týdnu vůbec složit,“ uvažoval Ullmann.

TĚŠENÍ SE NA TRÉNINK

Verdikt fotbalového svazu obou trenérům chuť do další práce rozhodně nevzal.

„Já bych ve Vrahovicích pokračovat chtěl, protože perspektiva tady je. Mančaft je mladý, má potenciál do dalších sezon,“ říká Mezulianek.

Konický Ullmann netrpělivě vyhlíží možnost prvního společného tréninku. „Kluky nabádám, ať si jdou aspoň zaběhat, ať si vyjedou na kole. Chybí nám ale kolektiv, byli jsme zvyklí se sejít dvakrát třikrát týdně na tréninku a o víkendu jet na zápasy,“ přiznal Ullmann. „Najednou je tam taková prázdnota, když je člověk zvyklý na to, že fotbal hraje celý život. Ale doufám, že se ta opatření v horizontu třeba měsíce trochu rozvolní a mohli bychom se pak připravovat společně,“ plánoval konický kouč.

Podobně to vidí vrahovický lodivod. „Pokud se opatření uvolní ještě víc, tak bychom se chtěli jednou dvakrát týdně sejít a zahrát si aspoň fotbálek. Klasické trénování teď nemá smysl, ale udržovat kolektiv, partu, zahrát si fotbálek a bavit se o tom, co bude další sezonu, to bychom rozhodně chtěli,“ říká.

V obou klubech budou dál stejné cíle, jaké by byly během letošního jara. „Měli bychom v Konici myslet na postup. Už se všichni modlíme, abychom se mohli společně připravovat na trénincích a uvidíme, co z toho bude,“ vyhlížel lepší fotbalové časy Petr Ullmann.