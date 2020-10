Změny ale bezpochyby u konce nejsou. Mluví se o dalším radikálním řezu. Bezpochyby v ohrožení je pozice současného předsedy Martina Malíka, který sice vystoupil s projevem, ve kterém přiznal chyby a naznačil cestu k nápravě, nicméně podle mnohých se za roky „spolupráce s Berbrem“ ušpinil natolik, že musí skončit.

Že je změna ve vedení asociace nutná si myslí i většina dotázaných delegátů (z poslední valné hromady asociace) ve velkém průzkumu Deníku.

Byť Olomoucký kraj na mapě nesvítí zeleně jako řada ostatních, ale růžově, ovšem není to známka spokojenosti.

Jen část dotázaných odpověděla ve smyslu, že nemá smysl aby předseda, potažmo celý výkonný výbor odstoupil okamžitě. „Je třeba, aby asociace měla vedení, které ji dovede k volbám v příštím roce. To ale neznamená, že jsme proti změnám, “ vysvětlil předseda řídící komise pro Moravu (které se aféra nedotýká) a zástupce Uničova Pavel Nezval.

Stejně se na vzniklou situaci dívá i předseda druholigového Prostějova František Jura.

„Myslím si, že okamžité odstoupení předsedy Malíka, případně výkonného výboru, by ničemu nepomohlo. Přineslo by to jen chaos a zmatek v době, kdy je třeba sestavit rozpuštěné komise a kdy je tady spousta další práce,“ řekl Jura.

Na začátku roku jsou v plánu volby do okresních fotbalových svazů a následně poté do krajských fotbalových svazů. Právě z nich se rekrutuje většina delegátů volební valné hromady.

„Souhlasím s názorem, že nejprve by měly proběhnout okresní a krajské volby a takto zvolení delegáti by pak měli zvolit i nové vedení celé asociace,“ dodal Jura.

Volební valná hromada by řádně měla proběhnout v rozmezí od 15. května do 30. června.

„Je potřeba počkat nejprve na volební valné hromady všech okresů a krajů. V současné situaci by stejně volili lidé, kteří byli nakloněni panu Berbrovi. Je potřeba, aby se nejprve obměnila tato struktura, potom by teprve mohla nastat změna k lepšímu. Možná bych uspíšil spíše valné hromady na okresech, to je teď ale vzhledem ke covidu složité,“ tvrdí například předseda OFS Přerov Roman Páral.

„Já osobně jsem pro to, aby to bylo v řádném termínu, ale co nejdřív, klidně hned v polovině května,“ řekl svůj názor Nezval.

„Pro fotbal je to každopádně velká příležitost ke změnám. Ale nenalhávejme si, problémy celého fotbalu jsou hlubší a komplexnější než jeden Berbr a aféra, který momentálně je v Čechách,“ dodal Jura.

NÁZORY DELEGÁTŮ Z OLOMOUCKÉHO KRAJE

Na valné hromadě Fotbalové asociace České republiky mají volební právo zástupci klubů první a druhé ligy, vybrané kluby z MSFL a divizí, zástupci krajských fotbalových svazů a okresních fotbalových svazů. Deník oslovil delegáty, kteří se zúčastnili poslední valné hromady v září v Olomouci. Jejich složení pro příští valnou hromadu se částečně může změnit. A jak se tedy vyjádřili zástupci Olomouckého kraje ke dvěma otázkám?

1. Přejete si změnu v čele fotbalové asociace?

2. Přáli byste si volební valnou hromadu dříve než v červnu?

SK SIGMA OLOMOUC (1. liga):

Obě otázky klub ponechal bez odpovědi

1. SK PROSTĚJOV (2. liga):

předseda František Jura 1. nyní ne, 2. ne

SK UNIČOV (MSFL):

předseda Pavel Nezval 1. nyní ne, 2. ano, ale po okresech a krajích

FK ŠUMPERK (divize):

předseda Ladislav Šabo 1. ano, 2. ano, ale po okresech a krajích

TATRAN VŠECHOVICE (divize):

trenér Petr Zatloukal 1. ano, 2. ano

SK HRANICE (divize):

předseda Daniel Vitonský 1. ano, 2. ano

KFS OLOMOUC A OFS OLOMOUC:

předseda Stanislav Kaláb 1. nyní ne, 2. ne

OFS PROSTĚJOV:

předseda Milan Elfmark 1. nyní ne, 2. ne

OFS PŘEROV:

předseda Roman Páral 1. ano, 2. ne

OFS ŠUMPERK:

předseda Bohuslav Charvát 1. nevím, 2. ne

OFS JESENÍK:

předseda Milan Rác 1. ano, 2. ne