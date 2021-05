„Dokud na sobě neucítím, že jsem na hřišti na obtíž, tak bych chtěl hrát dál. Jako trenér už ale dávám přednost i mladším. A když třeba nenastoupím od začátku, tak všem říkám, že trenér je hrozně přísný a prostě mě nepostavil,“ usmívá se velezkušený Patrik Müller, který se stal v hlasování fanoušků Nejpopulárnějším fotbalistou na Prostějovsku.

„Abych řekl pravdu, tak jsem byl překvapený z toho, že jsem se vůbec dostal do nominace. Když mi volal kamarád Radek Vičar, že anketa probíhá, tak jsem to nejdřív úplně nepochopil. Ptal jsem se ho, koho vybereme od nás z Brodku a koho budeme podporovat. Myslel jsem si, že nominovat budou kluby,“ vypravuje Müller. „Ale on mi povídá: To už se, hochu, hlasuje, prohlédni si to pořádně.“

Hlasy až z Berlína

Nakonec celou anketu ovládl. Získal necelých 9 tisíc hlasů, přesně 8942.

„Vím, že jsou tam hlasy až z Berlína, kde má manželka známé. Jinak jsem ale nikoho neverboval. Když jsem někoho potkal, tak jsem mu řekl, že by mě mohl podpořit, ale nezakazoval jsem ani hlasy pro konkurenci,“ dušuje se Müller, který si ocenění váží.

„Všem, kdo mi poslali hlas, moc děkuju,“ dodal. Spoluhráčům z mužstva připraví, jakmile to bude možné, oslavu s občerstvením.

Dalším platbám do klubové kasy by se mohl vyhnout. Pokladníkem je totiž on sám.

„Ale nebráním se tomu,“ culí se. Výhra v soutěži je spojená i s tisícovým kreditem od sázkové kanceláře Fortuna.

„Jsem ale opatrný tipér,“ říká Müller, který ve své kariéře zažil postupy od čtvrté třídy až do MSFL. To když působil v celku Lipové.

Pěkný fotbal a záchrana

V Brodku u Konice aktuálně hraje i trénuje okresní přebor.

„Teď v Brodku už chci hrát jen pěkný fotbal a zachránit se. To druhé se díky ukončené sezoně zase podařilo,“ culí se. Jeho tým na podzim během deseti kol posbíral jedenáct bodů a skončil jedenáctý.

Nad tím, že by mu další dlouhá koronavirová přestávka měla ukončit kariéru nepřemýšlel prý ani chvíli.

„Určitě ne. Budu si chtít stoprocentně ještě zahrát, i když úplně snadný návrat do nebude. Při práci na zahradě jsem se v přestávce pořezal akupilou. Ale než sezona začne, měl bych se dát dohromady,“ prozradil fanoušek Dukly Praha a Ajaxu Amsterdam, jehož láska k fotbalu podle všeho jen tak neopustí.

„Pořád mě baví. To je základ. Musím poděkovat rodině, především manželce, protože fotbal hrál u nás vždycky prim. Podle něj se plánují oslavy a všechno. A pak taky panu doktorovi Hoferkovi, který mi před sedmi lety spravil kyčel tak, že jsem se ještě mohl vrátit na hřiště,“ dodal Patrik Müller, nejpopulárnější fotbalista Prostějovska.