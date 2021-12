„Byl to sen, o kterém se nám ani nezdálo,“ ohlédl se Janotka za postupem do Evropské ligy v roce 2009. Sigma pod trenérem Psotkou vyřadila Fram Reykjavík i skotský Aberdeen. „Brali jsme to spíš z hlediska zážitků, bylo skvělé, že jsme dvakrát postoupili. Na Island se člověk jen tak nedostane. Když tam bylo světlo ve chvíli, kdy jdete spát, tak to bylo zajímavé,“ usmíval se devětatřicetiletý Janotka. „V Aberdeenu jsme nasáli ostrovní atmosféru. Jasně jsme tam vyhráli (5:1 – pozn. red.), fanoušci ale celou dobu fandili svým a až když rozhodčí pískl konec, tak je vybučeli. A další zápas fandili zase znovu,“ podotkl.

Sigmu tenkrát zastavil až anglický Everton. „Velkoklub. Už jen zahrát si na jejich stadionu, kde se hraje Premier League bylo 40 až 50 tisíc diváků, to byla paráda,“ řekl Janotka.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

I po letech si pamatuje, že sudí byl tenkrát v úvodu zápasu na Sigmu hodně přísný. „Měli jsme tam fantastický vstup do zápasu. Měli jsme i možnosti kopat penalty, ale bohužel ten gigant anglického klubu v porovnání s trpaslíkem z Čech mohl mít vliv na to posuzování. Nakonec to skončilo debaklem, ale nemuselo to tak být. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že měli obrovskou kvalitu,“ připustil Janotka, který byl i v týmu, který v roce 2012 triumfoval v českém poháru a získal pro Sigmu první velkou trofej v historii. Navíc o pár měsíců později přišel ještě český superpohár.

„Byla to bomba. V krátkém sledu jsme získali dvě trofeje. Musíme si toho vážit. Postupem času se to možná i víc docení, co se to podařilo. V té době to byl pro nás navíc opravdu boj na dvou frontách. Po bodovém odpočtu jsme se v lize zachraňovali a ještě nakonec udělali dvě trofeje. Jsou to fantastické vzpomínky,“ řekl Janotka.

Během necelé půlhodiny pak nechal nahlédnout i do dalších kapitol svého života. Prozradil třeba, jak na vysoké škole chvíli studoval dva obory naráz. Nebo jaké zážitky si odnesl z mládežnické UEFA Youth League, v níž vedl dorost Sigmy, a jak vysoko míří jako kouč.

