Papírový favorit zklamal v předkole Mol Cupu na celé čáře. Divizní účastník z Přerova, si na půdě loňského nováčka krajského přeboru ani neškrtl. Po v útočné fázi absolutně bezzubém výkonu, se Viktorka odvezla z předměstí Prostějova třígólový výprask. Čechovice se tak těší na dalšího soupeře v podobě Kozlovic.

MOL_cup_Čechovice - Přerov | Video: Zdeněk Vysloužil

Pořádná facka na úvod sezony

"Po výsledkové stránce jsme naprosto vybouchli. Čechovice nás naprosto sestřelily v soubojích a utkání jsme po téhle stránce absolutně nezvládli. Je to pro nás velká facka," měl jasno přerovský trenér David Chuda.

Trenér Přerova David Chuda.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilStart utkání dal jasný směr jeho dalšímu vývoji. Po levé straně utekl Šteigl, dal pod sebe a Muzikant z hranice šestnáctky poslal míč nechytatelně k zadní tyči – 1:0. "Trestuhodné zaváhání celé obrany a klíčový gól zápasu," měl jasno Chuda.

Přerované přes veškerou snahu spálili v dalších minutách co mohli. Snaha o vyrovnání byla na straně hostů znatelná. Vařecha napálil po závaru pouze horní tyč, Masného průnik zpacifikoval domácí gólman Kvapil, který excelentně vytáhl i následnou hlavičku po rohu. "Měli jsme čtyři, pět tutovek, neproměnili je a soupeř dal ze své druhé akce další gól," krčil rameny přerovský kouč.



Jan Šteigl (v červeném)Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilNeudržitelný kanonýr se prosadil umístěnou střelou k tyči. Autorsky se podepsal pod rozdílovou branku Honza Šteigl, se kterým si nezkušení mladíci v přerovských dresech nevěděli rady. "Šteigl byl jediným hráčem, na kterého jsem své svěřence upozorňoval. Všechno co jsme si k němu řekli ale zůstalo v šatně a on si dělal co chtěl," láteřil lodivod Viktorky.

Přerovskou tragičnost umocnil krátce před poločasem Verbich, jenž z malého čtverce téměř překopl ochrannou síť za domácí bránou. "V první půli jsme byli velice produktivní. Ze tří šancí jsme dali dva góly. Přerov byl dobrý na míči, ale my jsme s tím počítali," hodnotil výsledkově vydařené první dějství domácí kouč Pavel Kucharčuk.

Trenér Čechovic Pavel Kucharčuk.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilPo změně stran už existovalo na hřišti pouze jedno mužstvo. Zkušenější hráči Čechovic kontrolovali hru, nechali soupeře běhat bez míče a trpělivě čekali na další možnost udeřit. Ta přišla čtvrt hodiny před koncem, kdy si Halouzkův nákop na branku vrazil gólman Mikeš do vlastní sítě – 3:0.

"Zkušeným výkonem jsme si vedení pohlídali, přidali třetí gól a zaslouženě postoupili. Jsme za to samozřejmě moc rádi a těšíme se na Kozlovice," usmíval se po vítězné mistrovské premiéře Kucharčuk.

VIDEO: Oslava postupu v Čechovické kabině

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Mistráky se hrají zcela jinak. "Příprava a mistráky, jsou velký rozdíl. Kluci si to musí uvědomit, v přípravě jsme odehráli tři velmi vydařená utkání. Dnes jsme byli ale naprosto bez šance. S takovým výkonem se nedá vyhrávat," měl jasno Chuda s tím, že jeho i celý tým čeká spousta práce.

Kozlovice naplní čechovický stadionek, Viktorce zbyly oči pro pláč. "Promarněná šance! Těšili jsme se, že na derby přijde tisíc lidí. Věřili jsme, že se kluci vyhecují, aby si takový zápas mohli zahrát, ale…," uzavřel zklamaný Chuda.

Zbývající výsledky předkola MOL Cupu:

FC Kostelec na Hané – 1. HFK Olomouc 4:1 (3:0), 7. Škrabal, 42. Konečný, 45.+1. a 86. Preisler – 83. Novotný. 412 diváků.

Vratimov - Frenštát p/R. 2:6 (0:5), Jeseník – Bruntál 2:0 (0:0), Kuřim - Velké Meziříčí 2:0 (2:0), Nová Ves – Humpolec 1:3 (0:3), Petřvald na Moravě – Bílovec 2:4 (1:0).

Čechovice splnily cíl a na hody přivítají atraktivního soupeře. "Postoupili jsme, to byl náš cíl. Kluky za přístup a zkušený výkon chválím. Máme Kozlovice, u kterých předpokládám, že budou ještě o stupeň lepší než Přerov," usmíval se Kucharčuk a závěrem dodal: "Nám je jedno kdo se nám postaví do cesty!"

Očekávaný zápas 1. kola MOL Cupu mezi Sokolem Čechovice a FK Kozlovice se odehraje v neděli 30. července od 17 hodin v Čechovicích.

TJ Sokol Čechovice – 1.FC Viktoria Přerov 3:0 (2:0)

Branky: 1. Muzikant, 30. Šteigl, 77. Halouzka.

Rozhodčí: Dorušák – Vejtasa, Bašný. ŽK: 42. Kalvoda – 78. Chuda (trenér). Diváků: 438.

Čechovice: Kvapil – Hanák (46. Veselý), Studený, Zelina, Racl, - Luža (60. Kadlec), Lakomý, Kalvoda (60. Petržela), Muzikant (46. Haluza) – Šteigl, Halouzka. Trenér: Pavel Kucharčuk.

Přerov: Mikeš – Janyška (77. Otáhal), Javora, Braun (60. Caletka), Řezník – Masný, Kocian, Kudlička (70. Kocian), Vařecha (46. Jakubowicz) – Repček, Verbich (46. Kuča). Trenér: David Chuda.