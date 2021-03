„Myslím si, že bychom potřebovali na přípravu tak tři týdny až měsíc,“ řekl trenér aktuálně čtvrtého celku krajského přeboru Pavel Růžička a zároveň dodal: „Tímto ale neříkám, že bychom se za tento čas po půlroce nicnedělání skutečně do opravdové zápasové formy vrátili.“

Podobně to vidí i kapitán Lipové František Žilka. „Z mého pohledu by se určitě jednalo alespoň o dva až tři týdny. Bude ale určitě záležet i na tom, jak budou ostatní kluci po tak dlouhé době bez tréninku vypadat,“ říká na rovinu.

Aby byla soutěž regulérní, bylo stanoveno odehrání alespoň 51% všech zápasů. V případě Lipové, která má nyní na svém kontě odehraných deset, by se jednalo ještě o šest dalších. „Já tomu už ale v současné situaci přestávám věřit. Myslím si, že se to nestihne,“ posteskl si lipovský kouč.

ZAČÍT BEZ PŘÍPRAVY?

Úplně vyloučit se nedá ani možnost, že aby se potřebný počet utkání dohrát stihl, musely by celky začít tzv. ze dne na den. Bez déletrvajících společných tréninků.

„Já bych byl asi pro. Podmínka odehrání nadpolovičního počtu zápasů byla deklarována již před startem soutěže, takže by bylo dobré, kdyby se alespoň to stihlo,“ říká sebevědomě kapitán Žilka, který ale ihned zmiňuje i druhou stránku věci.

„Samozřejmě chápu, že pro týmy, které ještě teď bojují například o záchranu či postup by to bylo složitější. Předpokládám ale, že ti, kterých se to týká, se připravují individuálně mnohem více. My jsme poměrně v pohodě. V tabulce jsme vysoko, postoupit nechceme a spadnout už naštěstí nemůžeme,“ dodal.

V KONTAKTU JEN PŘES WEB

To, že se v aktuálním stavu nemůžou hráči potkávat na hřišti tak, jak byli celé roky zvyklí, je fakt. Ani to však neznamená, že by tady rostl prostor pro naprostou zahálku.

„Doufám, že si hráči chodí alespoň individuálně zaběhat a že si nějakým způsobem udržují fyzičku,“ říká trenér Růžička s tím, že hráče nijak nekontroluje, a dále vysvětluje: „Bylo by to dobré pro případ, kdy by najednou bylo povoleno znovu trénovat a hrát. Začínat úplně od nuly by nebylo ideální.“

Jeho slova potom potvrzuje i Žilka. „Osobně jsem před nějakou dobou začal běhat. Samozřejmě ale pohyb na hřišti je úplně o něčem jiném. Běháním sice člověk může nabrat nějakou vytrvalost a sílu, ale se sprinty a rychlými změnami směru při hře se to moc srovnávat nedá,“ řekl lipovský kapitán, který sice může mluvit pouze za sebe, ale směrem ke svým spoluhráčům vzhlíží optimisticky.

„Myslím si, že i spoluhráči se snaží se sebou něco dělat. Přece jen je většina z nich mladší, než jsem já a fotbal budou hrát ještě hodně let,“ řekl Žilka.

Z těchto slov je však bohužel patrné, že hráči v těchto dnech příliš v kontaktu nejsou. „Jsme v kontaktu maximálně přes naše webové stránky. Tam už jsme se před časem hecovali, že už bychom mohli začít. Přišla ale bohužel ta další vlna,“ ukončil rozhovor trenér Pavel Růžička.

DAVID KUBATÍK