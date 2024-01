V rámci druhého utkání zimní Tipsport ligy přehrála olomoucká Sigma v hanáckém derby celek Prostějova. Dvakrát ale inkasovala z kopačky svého odchovance Jakuba Matouška. Za olomoucký tým se zase dvakrát trefil Moses Emmanuel Amasi a navrch k tomu i Lukáš Juliš. Konečný výsledek tak nakonec zní 3:2.

Foto: Deník/Radek Hloch

„S utkáním jsem spokojen, i co se týče kvality. Jsme na konci druhého týdne přípravy, pro nás je důležitá kondiční složka, abychom v zápasech, kdy o tolik nejde, předvedli dobrý fyzický výkon. Tohle proti Prostějovu určitě bylo. Negativum jsou dva zbytečně obdržené góly. Mužstvo ale zápas odpracovalo, jsem spokojen,“ říkal po zápase kouč olomouckých fotbalistů Václav Jílek.

Už po šesti minutách zahrozila Sigma, když Pospíšilovu ránu z hranice šestnáctky vyrážel Vejmola. Za dalších šest minut se už ale Olomoučané dočkali, o což se postaral po Vodhánělově rohu Moses Emmanuel Amasi.

V závěru poločasu se Macíka pokusil dvakrát ohrozit odchovanec Sigmy Matoušek. Poprvé však zamířil jen do středu brány. O chvíli později už pálil nebezpečněji, Macík si ale parádním zákrokem znovu poradil.

Do druhé půle trenéři Sigmy nasadili deset nových hráčů. A hned po dvou minutách mohl olomoucké vedení navýšit Singhateh, ale nedal. Pět minut po změně stran pak bylo srovnáno, když se Matoušek konečně prosadil svou přízemní střelou.

Sigma si vedení vzala zpátky v 56. minutě zásluhou Juliše a na rozdíl dvou branek odskočila po hodině hry, když se míč po centru dostal k Singhatehovi, který přízemní střelou vstřelil svůj premiérový gól v novém působišti.

Krátce před koncem zápasu se pak prosadili i hosté. A znovu se toho ujal Jakub Matoušek, který utekl olomoucké obraně a snížil na konečných 2:3 z pohledu jeho celku. „Maty toho v Pardubicích moc neodehrál, my s ním ale počítáme na jinou pozici, která by mohla vyhovovat jeho rychlosti a skvělé střele. Může to pro něj u nás být takový restart," okomentoval výkony nové tváře v prostějovském dresu asistent trenéra Mazury Pavel Zavadil.

„Pro nás to byl skvělý zápas proti fantastickému manšaftu. Samozřejmě jsme hráli více bez balonu než s ním, ale měli jsme v zápase i dobré pasáže. Pro naše mladé hráče to byla opravdu skvělá příprava. První dva inkasované góly ale byly úplně zbytečné. Toho se musíme příště vyvarovat. Škoda, že se nám nepodařilo vyrovnat, šance jsme měli," dodal pak ještě Zavadil i své hodnocení celého zápasu.

Další zápas čeká olomouckou Sigmu ve středu, kdy od 10:30 bude hrát znovu v Prostějově, tentokrát proti Kroměříži. Ve stejný den a na stejném místě, jen od 13 hodin, se prostějovští fotbalisté postaví sedmému týmu MSFL - brněnskému Startu.

SK Sigma Olomouc - 1. SK Prostějov 3:2 (1:0)

Branky: 12. Amasi, 56. Juliš, 60. Singhateh – 50. a 87. Matoušek

Olomouc: Macík – Křišťál, Matys, Novák – Zifčák, Langer, Pospíšil, Amasi, Sláma – Vodháněl, Růsek. 2. poločas: Macík – Chvátal, Vraštil, Pokorný, Elbel – Israel, Zorvan – Fortelný, Fiala, Singhateh – Juliš. Trenér: Václav Jílek

Prostějov: Vejmola – Bednár, Kulig, Gabriš – Látal, Matocha, Mach, Slaměna, Badra – Matoušek, Malec. Náhradníci: Hrubý – Spáčil, Zapletal, Koudelka, Studený, Smékal. Trenér: Josef Mazura