„Rozhodla individuální kvalita. V první řadě v defenzivě,“ prohlásil. „S Hradcem to byla standardní situace a špatné vystoupení. I tentokrát proti Líšni jsme dostali gól ze standardky po faulu před vápnem,“ konstatoval Šustr.

Z trestného kopu pečetil skóre na konečných 3:1 pro Líšeň čtvrt hodiny před koncem nejlepší střelec F:NL Jaroslav Málek.

Do zápasu přitom Prostějovští vstoupili výborně. Omale sice neuspěl v první šanci, ale už v 8. minutě po rohovém kopu skóroval. Ovšem už za tři minuty srovnal krok Marek Matocha.

„Chyby v obranné fázi nás dostaly do situace, že místo abychom udrželi vedení, tak si necháme dát vyrovnávací branku. To jsou bohužel věci, které ještě nemáme zvládnuté. To nás stojí lepší výsledky,“ pokrčil rameny Šustr.

„Myslím, že jsme měli optickou převahu, ale soupeř hrál spíš z bloku. Zakládání útoků bylo v pořádku, ale chyběla předfinální a finální fáze, takže ta převaha moc k ničemu nebyla. Možná jsme nebyli tolik odvážní, jak by bylo potřeba,“ přemítal trenér Prostějova.

Do poločasu si jeho svěřenci vytvořili několik dobrých příležitostí. Koudelka ale minul, Píchalovi soupeř na poslední chvíli v šanci balon ukopl. Po změně stran už se ovšem domácí do šancí tolik nedostávali. Šustr také dlouho nechal na trávníku původní základní sestavu. Poprvé střídal až v 78. minutě.

„Na lavičce jsme měli hráče spíš do defenzivy. Neměli jsme tolik možností hru oživit. Až ve chvíli, kdy jsme dostali branku na 2:1, jsme se rozhodli, že půjdeme na tři obránce. Ani pak jsme si ale nedokázali vytvořit větší šance,“ řekl Šustr. Jedinou výjimkou bylo Straňákovo břevno chvíli pře koncem.

Důvody? Podle Šustra určitá nevyzrálost mladých ofenzivních hráčů. „Vepředu hrají mladí kluci, ročníky 2000 a podobně. Se soupeřem, který měl dobře zvládnutou silovou složku, se nedokázali tolik prosadit. Myslím si ale, že tam byla spousta prostoru, aby se víc prosadili kombinačně. Ještě ale nemáme takovou kvalitu, abychom ty situace dohráli, jak bychom chtěli,“ řekl trenér Prostějova.

To už po zásahu Zikla, který na podzim v klubu hostoval, a zmiňované trefy Málka, hosté dobře věděli, že si odvezou tři body.

Tak jako tak ale Prostějov zažívá skvělou sezonu a klub by měl dokráčet až k nejlepšímu umístění v samostatné české historii. Zatím byl Prostějov nejlépe ve druhé lize osmý v sezoně 1995/96. Teď má na třetím místě před čtvrtým Žižkovem tříbodový náskok.