Obrovská taktická chyba stoperské dvojice při bránění tohoto habána stála Olomouc body. Ortodoxní levák se jakoby nic otočil na levačku a s pomocí Hubníkovy teče rozhodl o osudu zápasu.

Nutno dodat, že Plzeň byla lepším týmem a Sigmu nepustila k jediné střele na branku. Naše ofenziva je, dovolím si říci, zoufalá.

Hráčům nejenže chybí forma, ale zároveň není vidět ani náznak toho, jakým způsobem by se náš tým chtěl v ofenzivě prezentovat. Často si pomáháme nákopem, ale zároveň prohráváme obrovské množství soubojů uprostřed pole, a tím pádem zde veškerá ofenzivní snaha končí. Kombinací jsme bezzubí.

Pokles výkonnosti postihl Kryštofa Daňka, což je vzhledem k jeho věku pochopitelné. Mojmíru Chytilovi se nedaří dlouhodoběji navázat na výkony z minulé sezony. Oba jsou to mladí hráči a je potřeba je podržet, oba si to dle mě zaslouží. Ne už tak výkony našich útočníků.

Bohužel zde se rovnáme týmům jako je Opava, Brno a Příbram. Jednoduše jsme slabí, až hrozní.

Martin Nešpor je bojovník, ale má velmi špatný výběr místa. Snahu mu nelze upřít, jenže efekt pro tým? Nula.

Jakub Yunis je pro mě obrovským zklamáním a zároveň i manažerským pochybením. Tento hráč je dle mě zadarmo drahý. Když na něj byla nabídka, měl být prodán. Za utržené peníze od Jablonce, který o něj velmi stál, jsme mohli nakoupit jednoho až dva mladé útočníky z druhé ligy. Dá se říci kohokoliv „no name“. Dnes bychom na tom byli lépe, o tom jsem přesvědčen.

Možná vám tato kritika přijde zdrcující, ale mé zklamání je opravdu obrovské. Vědomě střílím do vlastních řad v tom smyslu, aby se tento chlapec pokusil ještě něco se svou kariérou udělat. Ani nevíte, jak rád bych sem potom napsal, že jsem se velmi spletl, a omluvil se mu. Znamenalo by to totiž, že aspoň něco Sigmě přinesl.

Aby byl účet olomouckých útočníků úplný, je potřeba zmínit ještě Pavla Zifčáka, který bohužel nedostává příležitost se ukázat. V něm vidím záblesky potenciálu, který naznačil při angažmá v Pardubicích.

V dalších utkáních nedošlo k žádným překvapivým výsledkům, situacím či událostem, a tak zůstává vše při starém – pokračuje cesta Slavie k titulu a také Příbrami, Brna a Opavy do druhé ligy. Zbytek se pere o střed tabulky.

David Kobylík