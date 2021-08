Dle pravidel musel být i za tuto lidskou výpomoc a ochránu zdraví pořadatele vyloučen. Rozhodčí podle pravidel podle všeho jinou volbu neměl a tak tasil červenou kartu.

S hodně silným a razantním hodnocením inkriminované situace se ovšem vytasil domácí trenér Milan Valachovič. Silného absolutně odsoudil a zavrhl. Totálně jej shodil, že ani nemůže vyslovit jeho jméno. Prý se neměl do ničeho míchat a měl nechat konat ochranku. Mluvil v emocích po ztraceném zápase (Zbrojovka přesilovky využila a vstřelila vítězný gól), bez toho, aby situaci zhlédl na videu a později prostřednictvím klubu svá prohlášení mírnil. Pokuta ani vyhazov už prý Silnému nehrozí.

I tak jde za mě o obrovské selhání ze strany trenéra. Ať už v lidské rovině, tak ve vztahu trenér-hráč. Co jsou přeci nějaké ligové body v porovnáním s ochranou lidského zdraví?

To Valachovič a ne Silný, kterého doufám disciplinárka omilostní, by si zasloužil pomyslnou červenou kartu za své chování. Věřím, že „můj fotbalový otec“ Leoš Kalvoda, skvělý trenér, zkušený matador a člen realizačního týmu Líšně by tohle nikdy neudělal a hráče Silného se také zastal.

Zpět do první ligy. Událostí kola byla pro mě přesvědčivá výhra Sigmy ve Zlíně. Je pravda, že duel se po shlédnutí branek dá označit tak, že se hrál bez brankářů, neboť na jejich vrub šla většina gólů.

Nicméně si myslím, že ofenziva Sigmy pracuje úvodu sezony velmi dobře a zaslouženě atakuje klubový rekord. I zmiňovaný brankář Macík, přestože pustil trestuhodně gól, mě v dosavadním průběhu ligy zaujal a myslím, že je plnohodnotnou náhradou za Mandouse.

Velkou radost mi dělá Daňek, který se mi svou fotbalovostí nesmírně líbí již dlouhou dobu. Ve Zlíně se zase gólově prosadil.

Naopak zklamáním jsou výkony nákladné posily Antonína Růska, nicméně dopřejme mu ještě čas na aklimatizaci.

Dalším zjištěním kola je, že silná trojka Sparta, Slavia a Plzeň ukázala, že do boje o medaile letos nikoho nepustí. Překvapení je to obzvláště u Plzně, ale trenér Bílek dokazuje svoji třídu. Škarohlídům ukazuje, že je velkým trenérem a jeho kariéra je u nás nedoceněna, ač je přitom prošpikována mnoha úspěchy.