Kvůli známým problémům s pozitivními testy na koronavirus se výběr poslepovaný na poslední chvíli z ligových klubů postavil borcům z věhlasné anglické Premier League jako Andrew Robertson z Liverpoolu nebo Scott McTominay z Manchesteru United. A přesto se neztratil.

„Na výkon, který kluci předvedli, mohou být právem hrdí. To, co zvládli za 24 hodin, bylo výborné. Všichni odvedli maximum. Jen mě mrzí, že jsme nezabodovali, ale takový je fotbal,“ říkal po zápase emotivně trenér David Holoubek pro Českou televizi.

Peškovy chvilky

V jeho mužstvu zazářil liberecký Jakub Pešek, který na mezinárodní scénu vlétl bez bázně a respektu. Ve 12. minutě si naběhl na českou uličku od Stanislava Tecla a mazácky prostřelil gólmana Marshalla. Ten se pak s Peškem zapotil víckrát.

Ještě v první půli musel vytahovat jeho odvážný pokus ze střední vzdálenosti. Skotský gólman vůbec ukazoval svou vysokou třídu. Bravurně lapil přízemní ránu Jánoše, která by zapadla jinak za tyč. Po změně stran pak famózně vychytal další šanci Peška po rychle a vtipně rozehraném autovém vhazování. Dorážející Tecl, před kterým už zívala odkrytá branka, však nedokázal srovnat krok. Tady Češi přišli o body…

V těch chvílích už totiž Skotové vedli. Po odehrané půlhodině rychlík Palmer, který na pravé straně větral Zeleného víc, než by bylo zdrávo, nastřelil míč do ideálního prostoru mezi brankou a obrannou linií, kam si v pravý čas naběhl Lyndon Dykes a zavěsil pod břevno.

Skotům pak vyšel o něco lépe i začátek druhé půle. Robertson se chystal pláchnout Malínskému, který jej naivně zatáhl a Ryan Christie z penalty sice se štěstím, ale přece jen překonal olomouckého Aleše Mandouse.

České šance na vyrovnání

Ale tenhle český tým se už z podstaty věci nemínil a nemohl vzdát. Jen kousek štěstí chyběl k vyrovnání Marku Havlíkovi. Z trestného kopu z hranice pokutového území trefil zvenčí pravou tyč. O Teclově příležitosti už byla řeč. Růsek po rohu v poslední minutě smolně hlavou nastřelil pro změnu druhou tyčku.

„Je to škoda. Ale klobouk dolů před všemi, jak to odjezdili a jak se povedlo tak rychle celý zápas připravit,“ konstatoval kapitán Roman Hubník. „Chyběla nám trošička štěstí, ale na to se fotbal nehraje,“ dodal Holoubek.

Čechům bod přán nebyl. Za statečný boj však zasloužili potlesk.

Česko – Skotsko 1:2 (1:1)

Branky: 12. Pešek – 27. Dykes, 52. Christie z pen.

Rozhodčí: Gözübüyük – van Zuilen, Balder (vš. Nizozemsko). ŽK: Malinský, Jánoš - Armstrong, Robertson, McKenna, Palmer. Bez diváků.

Česko: Mandous – Holeš, Hubník, Jemelka, Zelený – Jánoš, Havlík (81. Růsek) – Malínský, Budínský (55. Breite), Pešek (76. Potočný) – Tecl. Trenér: David Holoubek.

Skotsko: Marshall – McTominay, Cooper, McKenna – Palmer, Fleck (71. McGinn), McLean, Robertson – Christie, Dykes (67. Paterson), Armstrong (80. McGregor). Trenér: Steve Clarke.