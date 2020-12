Můžete z pohledu šéftrenéra popsat, jak v Konici funguje fotbalová mládež?

Jsme krajské centrum mládeže, spadá pod nás celý mikroregion. Máme obsazeny všechny kategorie: starší žáky, mladší žáky, přípravky. Někde jsme to kvůli počtu museli spojit a udělat takzvaný sdružený klub. Vypomáháme si i takhle v žácích se Smržicemi, v dorostu s Brodkem u Konice a v přípravce s Horním Štěpánovem. Hrajeme nejvyšší krajskou soutěž, tedy krajský přebor, a snažíme se mládež udržovat, abychom tady na Konicku měli sportovce a fotbalisty a mohli je použít jak pro vlastní mužstvo, tak třeba i pro ostatní družstva, která s námi spolupracují.

Jaké máte výsledky a úspěchy v horizontu posledních let?

V poslední době je o naše hráče zájem i v renomovanějších klubech. Nedávno zde byli skauti z Baníku Ostrava, kteří si vytipovali dva naše hráče v žákovském věku. Testovali je a uvidíme, možná navážeme spolupráci. Máme i nějaké hráče, kteří historicky byli v Sigmě Olomouc, a návaznost máme na 1. SK Prostějov, s nimi funguje oboustranná spolupráce. Někteří hráči pomáhají nám a ti kvalitnější, kteří se chtějí rozvíjet v celostátních soutěžích, tak je dáváme my tam.

Trénování se věnujete už sedmnáct let. Poměrně dlouhá doba…

Začal jsem poměrně v mladém věku, v jednadvaceti. Už je to dlouho, ale zatím mě to pořád naplňuje, pořád mě to baví. Teď se mi navíc v Konici podařilo udělat perfektní trenérský tým mládeže, takže jsem spokojený. Pořád mě to naplňuje, takže jsem rád.

Kolik času vám to zabere za běžný týden během fotbalové sezony?

Na rovinu, já fotbalem žiju pomalu 24 hodin denně (usmívá se). Takže to nelze takhle počítat. Ale pokud je klasická sezona, tak se svým týmem, mladšími žáky, jsem dvakrát týdně plus zápas. Protože jsem šéftrenér, tak zajišťuji i ostatní kategorie. Chodím se dívat na jejich zápasy a tréninky. Takže ze sedmi dnů když se mi podaří mít jeden nebo dva volné, tak je to dobré, ale většinou je to tak, že jsem na hřišti prakticky denně. A když ne, tak jsem na telefonu, nebo na sociálních sítích, kde pořád něco řešíme online.

Dopoledne se věnují seniorům, odpoledne mládeži

Netáhlo vás to i do dospělé kategorie?

Já už asi čtyři roky spolupracuji jako asistent u mužského týmu. S trenérem Ullmannem jsme navázali spolupráci, protože o mládeži, a ne jen o té konické, už za ta léta spoustu vím. Spolupracujeme, aby fungoval scouting a vytipovávání hráčů. Kdysi dávno jsem měl nabídku z Chválkovic, kde mě oslovili jako trenéra do dospělého fotbalu, ale tam mě blokovala licence a dojezdová vzdálenost. Pracuji v Prostějově a bylo to pro mě nespádné, proto jsem to odmítl. Musím se přiznat, že víc mě naplňuje práce u mládeže, než u dospělých. Ale postupem času jsem si tu cestu udělal i k dospělým.

Oddaných trenérů mládeže je čím dál méně. Co může být příčinou?

Je tomu tak, trenérů mládeže celkově ubývá. Dle mého názoru je hlavní příčinou, že se to dá těžko skloubit s pracovní činností. Pokud nejste profesionální trenér mládeže, což je absolutní menšina, tak se tomu nemůžete věnovat na sto procent. Bohužel úbytek je z tohoto důvodu rapidní. Dalším faktorem je, že ta práce je jakoby nedocenitelná. Pořád jste ten vzadu, každý vidí úspěchy dospělých a už nevidí tu práci, co za tím je. Po určité době už u člověka dojde k tomu, že ho to přestane naplňovat. Ona to není jednoduchá práce.

Je čím dál složitější?

Mládež se za poslední dobu trochu změnila, přesněji řečeno – je ta práce zkrátka jiná. Dřív byli mladí oddanější sportu, sami se dokázali o sport zajímat, dokázali se ve sportu víc sami angažovat. Teď je to takové, že trenér jim musí dělat náplň sám a musí se obětovat. Pořád je musí nabádat, aby se hýbali, uměli se starat o svoje tělo a nějak fungovali. V tom je to mnohem mnohem náročnější. Co se týká oddaných trenérů mládeže, tak se asi oddělí zrno od plev.

Končit ale nehodláte, že?

Já mám tu výhodu, že u mě se to zatím s prací skloubit dá, protože pracuji v sociálních službách. Takže pracuji dopoledne, to se věnuji seniorům, a odpoledne mládeži. Mám to tak rozvrstvené. Navíc nemám sám ještě rodinu, takže se tomu můžu věnovat takhle naplno. Dokud to takhle půjde, tak bych rád chtěl to poslání dovést do konce. A mládež v okolí svým osobním příkladem vést.

Jak hodnotíte současný stav, kdy mládež znovu nemůže hrát a plnohodnotně trénovat?

Tenhle rok je samozřejmě zvláštní. Vládní opatření, která zakazují sport u mladých, jsou dle mého názoru trošku nesmyslná. Já chápu obavy a jelikož pracuji v sociálních službách, tak jsem se asi setkal i s nakaženými. Určitě máme dodržovat vládní opatření, ale na druhou stranu si říkám, že bojovat tím, že zakážeme mládeži, aby se scházela, trénovala a prostě sportovala, to není dobré. Zakázat ve škole tělocvik? To moc nechápu. Šance, že by se děti ve venkovním prostřední nakazily, je minimální, dalo by se to riziko korigovat rozestupy nebo rouškami.

S plošným zákazem sportování tedy nesouhlasíte?

Přesně tak, protože po jarní pauze jsme se setkali se dvěma odchody, kdy hráči přišli na to, že jim sport vlastně nechybí a že to mají pohodlnější, když jsou doma. Mají najednou spoustu volného času. V tomhle je to nepříjemné. Na jednu stranu to chápu, na druhou si myslím, že se mohla hledat jiná cesta. Doufám, že to vláda přehodnotí, v nějakých restrikcích se musí pokračovat, ale je lepší, aby děcka sportovala venku na čerstvém vzduchu, než aby byla schovaná doma nebo nakupovala někde v supermarketu s hromadou lidí.

Areál bylo velice moudré rozhodnutí

Ve čtvrtek se má na matici PES přejít do 3. stupně. Začnete trénovat i teď v zimě?

My už jsme začali trénovat minulý týden, kdy jsme byli ve čtvrtém stupni. Dělali jsme venku tréninky po šesticích a odezvu to mělo velkou, v podstatě přišli všichni mládežníci, protože se na to těšili. V takovém režimu jsme to zvládli. Teď, když se to zas trochu uvolní, budeme ohleduplní, budeme se snažit dodržovat hygienu, ale budeme na hřišti, pokud nám to počasí dovolí. Je nejvyšší čas a do Vánoc i po Novém roce budeme trénovat.

V Konici máte výhodu hřiště s umělým povrchem. To se letošní zimu bude obzvlášť hodit, že?

Tam je výhoda celkového areálu, to bylo velice moudré rozhodnutí, i když spoustou lidí kritizované. Ale využije se to pro širokou obec, nemusí to být jen pro konický tým, můžou tam fungovat i jiní mládežníci a dospělí. Dá se říct, že takhle pomůžeme. Navíc jsem zjistil, že letos nebude v Konci kluziště, což je škoda, protože ubude další využití volného času. Budeme se snažit, abychom v tom areálu, který je nadstandardní, mohli nějakým způsobem fungovat.