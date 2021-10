„Přišlo nám to ale naprosto normální, za týden můžeme být ve stejné situaci my,“ řekl za Slatinice sekretář Přemysl Bilík.

Podle řádů však Slatinice vyhovět soupeři nutně nemusely. Odkládat zápasy by se měly podle fotbalové asociace jen v případě nařízení hygieny. Nedávno byl takto kontumován v Moravskoslezské lize ve prospěch Uničova duel na hřišti Frýdku-Místku, který avizoval problémy s covidem.

„Slatinicím rozhodně patří poděkování. Dozvěděli jsme se to na poslední chvíli, ale oni nám vyšli vstříc,“ řekl předseda Hané Daniel Kolář. „Fotbal přece děláme proto, aby se hrálo. A ne abychom sčítali body za kontumační výhry od zeleného stolu,“ odvětil Bilík.

Haná před víkendem nahlásila tři fotbalisty s pozitivními testy. „K tomu máme i několik zraněných, těžko bychom to dávali dohromady. Žádný papír od hygieny, že by byl v karanténě celý klub ale nemáme. S trochou nadsázky se dá říct, že díky tomu, že netrénujeme, se nám virus naštěstí více nerozšířil,“ prozradil Kolář v pondělí.

Příští víkend v Doloplazech by podle něj mělo mužstvo nastoupit. Samozřejmě bez tří nemocných, kteří jsou v karanténě. „Ostatní se otestujeme, uděláme maximum,“ podotkl Kolář. „Zdraví je pochopitelně důležitější než fotbal.

Souboj o první příčku tabulky by se měl hrát 6. listopadu. Ovšem ve Slatinicích a nikoliv v Prostějově, kde se měl konat o uplynulém víkendu. „Dohodli jsme se na výměně pořadatelství. Muselo by se hrát na umělce, protože ve stejný den hraje doma druhou ligu 1. SK. A neděle se zase nehodila Slatinicím. V tom jsme zase vyšli vstříc my jim,“ řekl Kolář.

„Jsme rádi, že jsme se takhle domluvili a že se bude rozhodovat o bodech a pořadí na hřišti,“ dodal slatinický Bilík. Vedoucí Hanou dělí od druhých Slatinic jediný bod.