Pro kluby ze středu tabulky, kam momentálně Sigma patří, je pohárová soutěž vždy možností, jak udělat jarní část sezony zajímavou. A právě o postup do jara se bude na jihu Čech bojovat.

K tomu by se Hanákům notně hodilo pozvednout vlastní sebevědomí.

Od konce srpna se trápí. Vyhráli z jedenácti zápasů jen dva. Jeden v poháru s Vlašimí, druhý s Karvinou v lize. Postup v poháru by mohl Sigmu znovu nakopnout před náročným závěrem podzimu.

V lize bude hrát s Pardubicemi venku, doma se Slavií, znovu v Českých Budějovicích a na závěr doma se Zlínem. Pokračování nedobré série by klidně mohlo dostat tým o průšvihu. Lepší zajistit si postup mezi osmičku.

Hanáci v poháru vedle zmíněné Vlašimi (2:1) vyřadili ještě v létě Uničov. Budějovice přehrály Sedlčany (6:0) a Duklu Praha (3:1). V ligové soutěži naposled Jihočeši prohráli 1:3 na Bohemians a v tabulce jsou o skóre za Sigmou desátí.

Olomoučtí aktuálně bojují s marodkou. Proti Hradci Králové musel trenér Václav Jílek vytáhnout vysloveně nouzovou obranu. A přestože Lukáš Greššák s Michalem Vepřekem zvládli duel navzdory konečné remíze 2:2 velmi obstojně, bude rád, že nejhorší stav pominul.

Po karetním trestu se vracejí Roman Hubník a Florent Poulolo. Naskočit by mohl ještě mladý záložník Jiří Spáčil, který se před reprezentační přestávkou dobře uvedl na ligové scéně v zápase v Plzni.

S dalšími marody už to tak veselé není. „Spáča by mohl být nejspíš v pořádku, ale u Juraje Chvátala, stejně jako u nemocných Jemelky a Beneše to vypadá, že to bude spíš v řádu několika týdnů, než jen jednoho,“ řekl Jílek po Hradci.

Mimo sestavu je Martin Hála, stále nejlepší ligový střelec týmu se šesti zásahy. „Martin má dlouhodobé problémy s achillovkou, chtěli jsme aby se dal přes reprepauzu do kupy. Proběhly nějaké terapie. Ještě týden by měl mít klidový režim, aby mohl být připraven na závěr podzimu,“ prozradil kouč.

Zcela aktuální ještě není ani návrat Davida Vaněčka. Útočník, jehož zranění kolena se stalo na začátku září symbolem vycouvání Sigmy z předních pozic tabulky, už začal trénovat. Zápasy jsou ale něco jiného. „Zatím absolvoval první náročnější tréninky a koleno ještě není stoprocentní. Budeme čekat, jak se to bude vyvíjet v nejbližším týdnu, deseti dnech. Zatím nejsem schopen odhadnout, jestli bude ještě na podzim schopen nastoupit,“ vyřknul nepříliš optimistickou prognózu Jílek.