Bylo to očekávané rozhodnutí, ke kterému vývoj posledních týdnů směřoval. I proto jej kluby přijaly vcelku smířeně. „Dá se říct, že jsme s tím počítali,“ přiznal Ladislav Gallo z ambiciózní Olešnice. Klub z bouzovského podhradí postupoval v uplynulých letech z nejnižší soutěže až do I. A třídy. Na podzim 2019 zrekonstruoval hřiště, v jarní části minulé sezony si měl dojít pro konečnou metu, kterou má být krajský přebor. Ročník byl ale zrušen. Na podzim 2020 pak Gallovi svěřenci vyhráli všech deset zápasů, na postup ale znovu nedosáhnou.

Ještě na přelomu března a dubna FAČR věřil, že se podaří ročník zkompletovat díky před sezonou přijatému pravidlu, že stačí odehrát více než 50 procent utkání. K tomu však bylo zapotřebí dohrát odložená podzimní kola.

Jako hraniční datum pro plnohodnotné trénování byl stanoven 3. květen. Amatérští hráči měli dostat tři týdny na přípravu a od 21. května se vrhnout na zápasy. Ovšem stále příliš přísná vládní opatření takový fotbalový restart neumožnila.

„Do poslední chvíle jsme bojovali o to, aby se mohly neprofesionální soutěže dohrát. Z tohoto důvodu jsme také neustále vymýšleli nové a nové varianty scénářů tak, abychom mohli odehrát požadovaný počet utkání a byla zajištěna regulérní prostupnost soutěží. Ve chvíli, kdy jiné sporty soutěže odpískaly, my stále věřili a bojovali. Máme ale první květnový týden a stále není povolena ani možnost plnohodnotného tréninku klubů, takže je potřeba nyní bohužel konstatovat, že ani fotbalové soutěže již nepůjde dohrát“, řekl pro svazový web předseda FAČR Martin Malík.

„Je to škoda, ale neprožíváme to zase tak fatálně. Jsou to věci, které nemůžeme ovlivnit. Nedá se nic dělat. Budeme to muset zkusit do třetice,“ krčí Gallo rameny. „Ano, stálo nás to nemalé finanční prostředky, které jsou pryč. To už ale nezměníme,“ dodal s tím, že podpora od podnikatele Bohuslava Charváta bude pokračovat i v příští sezoně, kterou už se snad zkompletovat podaří.

„Krajský přebor je krásná soutěž, kterou bychom si chtěli zahrát. Čekala by nás spousta derby. Na zápasy s Mohelnicí, Litovlí, Zábřehem by bezpochyby přišla spousta diváků, kteří si dají pivo, párek, nebo makrelu. O tom amatérský fotbal je úplně nejvíc. Tohle nám všem chybí a věřím, že se to zase rozjede,“ řekl Gallo.