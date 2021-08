Byly to nervy, ale postup je nakonec doma. Druholigový Prostějov se na něj ovšem na půdě třetiligového Vratimova dost nadřel. O všem nakonec rozhodla penalta ze 75. minuty, která mezi domácími příznivci vyvolala nemálo emocí. O postupu favorita po výsledku 3:2 ale rozhodla i nízká produktivita Slezanů.

FC Vratimov - 1. SK Prostějov 2:3 (1. kolo MOL Cupu, 18. 8. 2021). | Foto: FC Vratimov

„Dnes to bylo klasické pohárové střetnutí,“ okomentoval vývoj zápasu prostějovský kouč Jiří Jarošík a pokračoval. „Udělal jsem dnes sedm změn v sestavě a bohužel to nakonec dopadlo tak, že jsme místo pošetření sil honili výsledek až do posledních minut. Nakonec museli na hřiště i hráči, které jsem původně chtěl šetřit,“ dodal ne úplně šťastným hlasem.