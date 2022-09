A druholigový celek šel do vedení ve 34. minutě, kdy se prosadila poslední posila Artem Shchedryi, jenž dorazil do Prostějova na poslední chvíli.

„Je na něm vidět, že umí hrát fotbal, ale dlouho nehrál zápasy, tak je fyzicky zanedbaný. Potřebujeme ho do toho dostat. V Tasovicích nastoupil ještě na postup, na kterém nehraje – ve středu zálohy. Co ho mám nasledovaného, tak je to spíše křídlo, takový sprinter. Tady hrál více s míčem,“ komentoval Šustr.

Jenže ve druhém poločase nevyšla jeho svěřencům dvouminutová pasáž. V 68. minutě Tasovice srovnaly a v 69. minutě už vedly.

Na šest do práce, potom málem sestřelil Sigmu. Komenda mohl být hrdinou Uničova

„Polevili jsme, možná jsme měli trošku strach a zápas se nevyvíjel dobře,“ říkal kouč.

Eskáčko dokázalo dvanáct minut před koncem vyrovnat zásluhou Ali-Abubakara a šlo se do prodloužení.

„V něm to bylo nahoru dolů. Měli jsme dvě příležitosti, ale nedali jsme je. Byli jsme i více na míči, ale příliš se to neprojeví, když nemáte úplně herní kvalitu,“ přiblížil Šustr.

Duel tak došel až do penalt. V nich byli první tři exekutoři Prostějova úspěšní, naopak Bárta jednu penaltu chytil. Další dva jeho spoluhráči ale nedali a hostující brankář je podržel, protože také další dvě lapil. Celkově tak měl na kontě tři chycené penalty a Prostějov postoupil. „Jdeme díky němu dál,“ potvrdil Šustr.

AKTUALIZOVÁNO: Bojkot hráčů. Soupeři neměli chuť dohrát, vzájemně si nahrávali

Ten dal v utkání příležitost všem hráčům a naskočili také dva dorostenci. Prostějov totiž trápí zranění. Mimo jsou Mach, Omale, Stříž a Elbel. „Normálně máme široký kádr, ale tři jsou zranění a jeden měl covid. Problém je levá strana,“ prozradil trenér.

Navíc už v sobotu dopoledne čeká prostějovský celek derby v Drnovicích proti druhému týmu F:NL Vyškovu. Ten si poradil v pohár s přehledem se Všechovicemi 9:2, ušetřil tak na rozdíl od Prostějova síly.

„Ale nastoupili kluci, kteří toho odehráli méně. Musíme zregenerovat, jsou to mladí hráči a ti by to měli zvládnou. Kdyby tam byl někdo starší, tak řeknu, že to je problém. Není to výmluva, ale také jedeme třetí týden středa, sobota a únava se nasčítá. Ještě když hodně cestujete. Všichni v Prostějově vnímají duel s Vyškovem jako derby a zápas roku. Pro mě to je další soupeř, který má kvalitu, zajímavé hráče i výsledky. Nedělám rozdíly že bych byl na některý tým více namotivovaný a na některý méně,“ uzavřel Pavel Šustr.

TJ Sokol Tasovice - 1. SK Prostějov 2:3 po pen. (0:1)

Branky: 68. Švarc, 69. Vašina – 34. Shchedryi, 78. Ali-Abubakar.

Rozhodčí: Černý – Caletka, Líkař. ŽK: Moravec – Shchedryi, Gáč, Zapletal, Zbožínek, Píchal. Diváci: 315.

Prostějov: Bárta – Blahuta (46. Schaffartzik), Torfiq (110. kalvoda), Pinc (65. Kušej), Bialek, (83. Zbožínek) Shchedryi, Gáč, Zapletal, Šumbera, Bartolomeu (65. Píchal), Vlachovský (46. Koudelka), Bialek. Trenér: Pavel Šustr.

FOTO a VIDEA: Sigma v Uničově dvakrát prohrávala a postoupila až po prodloužení