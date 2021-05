V týdnu Prostějov doma prohrál s lídrem druhé ligy Hradcem Králové, který tak zřejmě udělal rozhodující krok do nejvyšší soutěže. Slavit může už o víkendu pokud nezíská méně bodů než Líšeň. „Myslím, že o postupu už je rozhodnuto. Jestli si letos někdo zasloužil postoupit, tak právě Hradec,“ řekl trenér Pavel Šustr bezprostředně po utkání.

Přehnaně zklamaný z porážky 1:2 nebyl, byť ve výkonu svého mužstva viděl rezervy. „Hráčům jsem řekl, že jsme si utkání zkazili spíš sami. Zaostali v agresivitě a větší odvaze si to s nimi rozdat,“ prohlásil Šustr pro klubovou televizi. „Předtím v Ústí se nám dařilo daleko víc kombinovat. Byli jsme uvolněnější. Hradec má silové mužstvo a s tím jsme se úplně nevypořádali,“ mínil Šustr. „Rozhodl náš nedůraz, naivní bránění, hlavně ke konci tam byly zbytečné fauly. V tom jsme byli horší než Hradec. To byly rozhodující faktory plus jedna standardní situace, kterou jsme opět nepohlídali,“ prohlásil Šustr.

Navzdory porážce však ozdobila sestřihy zápasu především překrásná vedoucí branka Davida Juráska, který se luxusně trefil z levačkou zpoza pokutového území. „Jestli to bude gól měsíce, to rozhodnou jiní,“ usmál se Šustr. „Byla to krásná branka, moc hezky se uvolnil. Přál bych si, aby si David zapamatoval, že se do těchto situací může dostávat pořád, když jako levák hraje na pravé straně,“ doplnil prostějovský kouč.

Pokud by host z Brna zopakoval podobnou parádu třeba už proti Líšni, nikdo by se nezlobil. Prostějov se v případě výhry může na svého soka dotáhnout. Jenže vyhrát doma, to Prostějov zvládl v sezoně všeho všudy dvakrát. Zatímco venku je v lize nejlepší, doma s deseti body z jedenácti utkání až třetí od konce. „Kostky jsou jasně vrženy. Oni jsou druzí, my třetí. Chceme s nimi uspět. Ale je to další zápas ve šňůře, naší povinností je udělat maximum, abychom ho zvládli. „Pro mě je prioritou, abychom se prezentovali kvalitním výkonem. Od začátku nejdeme po tom, že budeme hrát o postup. To, že jsme na špici, je tím, že hráči pochopili, že k fotbalu musí nějakým způsobem přistupovat, musí na sobě pracovat a pak to převést na hřiště. To jsou věci, které nás dostaly nahoru,“ vysvětluje Šustr svou filozofii.

Proto vlastně neřeší, jestli je v sázce druhé nebo třetí místo. Nebo třeba to, že Prostějov takřka jistě dosáhne na nejlepší umístění ve své novodobé historii (ve druhé lize byl klub nejlépe osmý). „Chceme předvést dobrý výkon a porazit Líšeň, stejně jako jiné soupeře,“ dodal Šustr.

Utkání na stadionu Za místním nádražím začíná v sobotu v 17 hodin. Do hlediště mohou přijít i kluboví permanentkáři, pokud splní podmínku o negativním testu, očkování či prodělaném onemocnění covid-19 před méně než 90 dny.