„Je vždy příjemné, když jedete takhle daleko a zpátky odjíždíte s výhrou,“ konstatoval po televizním utkání do kamery trenér Pavel Šustr.

„V prvním poločase jsme měli kromě dvou branek ještě několik dalších příležitostí. Mohli jsme odskočit. Místo toho jsme dostali na začátku druhé půle branku, znervózněli jsme a bylo to napjaté až do konce,“ uvedl.

První půle jeho skvadře každopádně vyšla parádně. Hanáci dobře bránili, poctivým napadáním ničili domácí rozehrávku a po zisku míče rychlým přechodem hrozili. Tak se narodil i první gól, který vstřelil Tomáš Zlatohlávek. Špatnou rozehrávku brankáře Tvrdoně zachytil Píchal, přihrál Koudelkovi, který šikovně jesličkami obránci uvolnil Zlatohlávka a ten mazácky dloubl míč přes ústeckého brankáře. „Stačilo si jen počkat Už před gólem jsem měl jednu šanci, kterou mi připravil David Píchal, ale tu jsem neproměnil. Šancí bylo dost, je škoda, že jsme je nedali, mohli jsme pak daleko dřív zápas kontrolovat“ potvrdil Zlatohlávek.

Symbolem zmaru byla situace, kdy šli Prostějovští po další hrubce Ústí ve čtyřech proti jedinému obránci. Akci potáhl Kopřiva, předal Píchalovi, který ale šanci zazdil střelou z nepřipravené pozice, místo aby posunul na ještě lépe postaveného Zlatohlávka.

Hosté se druhé branky ale přece jen dočkali. Ve 34. minutě Tvrdoň nedosáhl na přízemní, ne zrovna dvakrát razantní, ale o to lépe umístěnou střelu Jakuba Kopřivy.

„První poločas jsme totálně prospali. Byli jsme všude daleko, nedoráželi jsme hráče. K fotbalu patří i nasazení a osobní souboje a ty jsem viděl na naší straně až po změně stran. Jsem z toho hodně zklamaný. Nejde hrát jen jednu půli,“ řekl domácí kouč David Jarolím.

Domácí ale přece jen dokázali duel zdramatizovat. Těsně před poločasem ještě Prošek přestřelil, krátce po obrátce trefil Bílek z trestného kopu břevno a do třetice už uhodilo, když v 50. minutě Kušejův centr prošel až k Václavu Proškovi, který skóroval a snížil.

Domácí pak tlačili, z množství standardních situací hrozili, ale Prostějov tentokrát s přehledem zvládal. Osm minut před koncem vstřelil třetí gól Prostějova Píchal, ovšem pojistka neplatila kvůli ofsajdu. Napínavé to tedy bylo až do konce. V nastaveném čase nakonec málem uhodilo. Do vápna přiběhl i brankář Marián Tvrdoň, obrana Hanáků zůstala při centru stát jako opařená, hlavička ústeckého muže v rukavicích ale proletěla vedle branky.

Prostějov si tedy odvezl další výhru a posunul se alespoň dočasně před Líšeň na druhou příčku tabulky. „Chceme odehrát všechny zápasy do konce sezony co nejlépe. Čím výše pak budeme, tím budeme radši, to je jasné,“ pousmál se trenér Šustr.

Další utkání čeká jeho svěřence už v úterý. Ve šlágru přivítají na domácím hřišti lídra z Hradce Králové.

FK Ústí nad Labem – 1. SK Prostějov 1:2 (0:2)

Branky: 50. Prošek - 20. Zlatohlávek, 34. Kopřiva. Rozhodčí: Ulrich – Poživil, Líkař. ŽK: Bílek, Miskovič – Píchal, Bala.

Ústí: Tvrdoň – Strada, Glöckner, Brak, M. Bílek – Miskovič (72. Gollnack), Jiránek (46. Chodora) – Prošek (80. Cantin), Čičovský (46. Kušej), Emmer – Koubek (72. Ikugar). Trenér: David Jarolím.

Prostějov: Mucha – Machynek (80. Šmehyl), Schuster, Bala, Sečkář (69. Zapletal) – Omale, Kopřiva – Koudelka (90.+1 Spáčil), Píchal, Jurásek - Zlatohlávek (80. Matoušek). Trenér: Pavel Šustr.