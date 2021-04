Už poněkolikáté v sezoně prostějovští fotbalisté v této sezoně zopakovali šablonu, která je bez diskuse stojí ještě o něco lepší postavení v tabulce, než je aktuální třetí příčka. Po výhře venku, přichází domácí zakopnutí. Tak jako po třech bodech ze hřiště Táborska, padl 1. SK ve čtvrtek v domácím prostředí s Jihlavou.

„Je to vážně k zamyšlení. Nevyšlo nám to takhle už poněkolikáté,“ štvalo útočníka Jana Koudelku další zakopnutí. „Povykládali jsme si o tom všichni společně v šatně a co musíme zlepšit, abychom v dalších zápasech uhráli povedenější výsledek. Vážně už to není možné,“ prohlásil.

V tabulce venkovních zápasů jsou Hanáci vůbec nejlepší v celé soutěži. Z devíti zápasů ani jednou neprohrál, naopak sedm vyhrál a jen dvakrát remizoval. Zato doma už padl čtyřikrát.

„Snažíme se hrát stejně doma i venku. Teď v době, kdy stejně nechodí diváci, by vlastně mělo být docela jedno, jestli hrajete doma, nebo venku,“ přemítal Koudelka.

„S Duklou jsme to zvládli, ale není možné, že s Vlašimí a Jihlavou dostaneme ve dvou zápasech dohromady devět gólů. Moc to nechápu. Myslel jsem, že to je spíš náhoda. Hrát doma je teď pro nás ale s nadsázkou vážně vlastně nevýhoda,“ pokrčil rameny.

Soupeři si dávají pozor

Nedoléhá na nově složený tým přece jen větší povinnost vítězit, když se ocitl nečekaně v boji o postup do nejvyšší soutěže? Koudelka si to nemyslí. I když…

„Jsme v úplně jiné situaci než v posledních dvou nebo třech letech. To je fakt. O Prostějovu se úplně jinak píše, ale co je hlavní, i soupeři se na nás připravují úplně jinak, než když jsme před rokem nebo před dvěma hráli dole o záchranu,“ řekl. „Teď jsme nahoře a soupeři jsou v situaci, jakou jsme zažívali my, že jsme se proti těm lepším týmům chtěli vytáhnout. Ale to je logické, takový je fotbal,“ doplnil. Nijak skleslá nálada však v Prostějově ani po nezdarech nepanuje. Třetí místo je pořád velmi slušné. Ovšem s jídlem roste chuť a ambiciozní kouč Šustr rád opakuje, že chce vyhrát úplně všechny zápas. Hráči to viditelně cítí stejně.

„Víme, že se nějakým bojem o postup nemusíme stresovat. Na druhou stranu jsme na určité vlně a na určité pozici, takže chceme zkusit Hradec trochu nahánět. Říkáme si, že kdybychom ty domácí zápasy zvládli, tak jsme mohli být bodově někde jinde. Je to ale pořád otevřené. Když s vrátíme k věcem, které jsme plnili, tak věřím, že budeme zase body sbírat,“ řekl Koudelka.

Nejbližší příležitost budou mít v neděli na půdě Vyšehradu. Ten je poslední jen s pěti body. V týdnu navíc u mužstva skončil trenér Michal Zach, a tak proti Prostějovu i ve zbytku sezony usedne na lavičku klubový boss Jaroslav Klíma. „To, že je Vyšehrad poslední má jen pět bodů, vůbec nic neznamená. Určitě nám nic neodevzdají a nebudou hrát jen tak. V podobné situaci byl loni Sokolov. Hráči se budou chtít ukázat, aby získali angažmá v jiných klubech. Nebude to nic snadného,“ je si jistý Koudelka.

Duel startuje v neděli v 15 hodin.