Důvod je stejný jako v případech odstoupení v předchozích kolech. Neochota testovat celý tým a všechny funkcionáře, kteří se podílejí na organizaci zápasu, na koronavirus.

„Rozhodně by nám to utkání pomohlo rámci vytížení hráčů, kteří by nehráli. Realita je ale taková, jaká je. Kluby z nižších soutěží nechtějí hrát z jasných důvodů, takže není co řešit,“ řekl k odstoupení Velkého Meziříčí kouč Prostějova Pavel Šustr.

Podle pravidel, které prosadila Ligová fotbalová asociace, řídící profesionální soutěže, musí projít testy kluby, jež se mají utkat se soupeřem z první nebo druhé ligy. Svým způsobem je to logické a LFA si tak chrání „své“ kluby. V první lize se totiž hráči podrobují testům před každým utkáním, ve druhé lize jednou za měsíc.

Pro kluby z nižších pater fotbalové pyramidy je to ale nákladná štrapáce, která stojí desítky tisíc korun. Nepomohl ani závazek fotbalové asociace, že klubům, jimž povinnost otestovat se vznikne, uhradí polovinu nákladů.

„A-tým se nyní bude plně soustředit na ligovou soutěž a příští týden využije po náročném programu na regeneraci a doléčení šrámů,“ informovaly v pátek na svém webu Petřkovice.

Petřkovice a Velké Meziříčí zdaleka nejsou jedinými kluby, které se pohárového svátku dobrovolně zřekly. Ve druhém kole odstoupilo vedle nich dalších 10 klubů. Tři moravské divizní celky Slavičín, Hranice a Rýmařov se pohárové účasti vzdaly už v prvním kole.

A tak se naplňují slova předsedy řídící komise pro Moravu Pavla Nezvala, který už před startem sezony pronesl: „Mám trochu obavu, aby se z tohoto ročníku MOL Cupu nestal jen ligový pohár.“