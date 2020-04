Od pondělí mohou profesionální fotbalisté opět trénovat, jenže v omezeném režimu ve skupinkách po osmi a s dvoumetrovými rozestupy.

„Není to ideální, nejde o plnohodnotný trénink, není tam žádná hra, kontakt, žádný náboj. Moc mě to nebaví,“ přiznává rodák z Prostějova.

Zatím stihl s týmem dva tréninky.

„Byly tam přihrávky, střelba, do toho běhání, pořád dokola. Na začátek po pětitýdenní pauze dobré, ale na soutěž nás to asi moc nepřipraví,“ uvědomuje si Dreksa.

Víc ho ovšem souží nejistota, protože netuší, zda a kdy se druhá i první liga zase rozjedou.

„Člověk se připravuje a neví na co, kdy se začne, jak to bude vypadat. Není žádný cíl, ke kterému můžeme směřovat, což potřebujeme,“ povídá zadák.

Vyhlíží cíl

Česká vláda minulý týden oznámila, že od 8. června povolí sportovní akce do padesáti osob. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pak v pondělí připustil, že fotbal možná dostane výjimku a začne dřív, ovšem bez diváků.

„Už nevěřím ničemu. Přijde mi takové zvláštní, že někdo řekne, kdy začneme, a potom se to změní. Měl by se na rovinu říct nějaký termín, nebo jestli se vůbec bude pokračovat. Vyčkávání do poslední chvíle mi nepřijde úplně ideální,“ upozorňuje třicetiletý fotbalista.

Dreksa se svými spoluhráči tak musí čekat, jestli se ještě v tomto ročníku vrátí na hřiště v utkání.

„Kdyby se rovnou řeklo, že začne nová sezona v srpnu, každý se na to nějak připraví. Ale takhle pět týdnů doma něco děláme, teď přijdeme a nevíme, zda se bude hrát za tři, čtyři, pět, šest týdnů, ani o víkendu nic nemůžeme. Je to zvláštní,“ přemítá fotbalista, který v prosinci přestoupil do Brna z Karviné.

Boj o postup

Zbrojovka vzývá, aby druhá liga pokračovala. Patří jí třetí příčka se čtyřbodovou ztrátou na první Pardubice a toužebně vyhlíží postup.

„Jednoznačně chceme hrát, potřebujeme postoupit za každou cenu. Pokud se sezona nedohraje, může svaz rozhodnout jakkoli a už to neovlivníme. Dokud s tím můžeme něco dělat, chceme jít na hřiště,“ říká Dreksa.

Zároveň nabádá ke stanovení podmínek, jak by Ligová fotbalová asociace postupovala v případě, že se u někoho z hráčů potvrdí nemoc Covid-19.

„Jedna věc je začít, ale jak se bude reagovat, když se někdo nakazí? Ani mi nepřijde super hrát dva měsíce v režimu sobota-středa-sobota. Myslím, že kluby na to ani nejsou připravené podmínkami pro regeneraci,“ podotýká obránce.

Karanténu strávil doma na Olomoucku, žije v městysu Dub nad Moravou. „Bydlí tam se mnou Ondra Ševčík, který hraje v Líšni, takže jsme spolu běhali nebo trénovali na hřišti,“ sděluje fotbalista se 129 starty a osmi góly v nejvyšší české soutěži.

Pět týdnů mu uteklo poměrně rychle.

„Máme velký dům, kde děcka lítala, skoro jsem karanténu nezaznamenal. Dělal jsem věci na baráky, zabavil jsem se dostatečně, ale člověk taky potřebuje vypadnout do práce a dělat, co ho baví. Není ideální, když je jen doma,“ má jasno olomoucký odchovanec Dreksa.