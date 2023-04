Ač sama nikdy fotbal aktivně nehrála, stála v Mostkovicích na Prostějovsku společně s ostatními rodiči v podstatě u zrodu celého nového týmu a nyní v klubu vykonává funkci předsedkyně. Věra Kraváková, civilním zaměstnáním vedoucí prodejny s dětským zbožím, se k této funkci dostala postupně přes vyplňování elektronických zápisů a přestupů a pochvaluje si, jak klub stále funguje jako jedna velká rodina.

„Do této funkce jsem se vlastně dostala jako slepý k houslím. Dcera s kamarádkami začala před deseti lety hrát fotbal, a protože to jinde nevyšlo, rozhodli jsme se, že v klubu založíme dívčí tým. Sehnali jsme i trenéra a začali jsme holky ve všem podporovat. První rok byl takový euforický a ve znamení tréninků. V tom dalším jsme se pak už přihlásili do soutěže,“ popisuje, jak se vůbec začala poprvé ve fotbale angažovat.

„V roce 2015 se začaly dělat elektronické zápisy a bylo potřeba někoho, kdo by šel na školení a naučil se to. Byla jsem tedy vybrána já. Od té doby se mi to začalo nabalovat. Když se potom v roce 2017 zvolil nový předseda, stala jsem se hlavní administrátorkou, protože on už byl na tyto nové technologie starý. Byla jsem i v klubovém výboru. Po nějakých čtyřech letech se měnil předseda znovu a já, jelikož jsem se vyznala v těchto administrátorských věcech, jsem se stala novou předsedkyní,” dokončila svůj příběh.

Jak pak ale sama dodala, na velkou část rozhodnutí není v klubu ani náhodou sama. Velké slovo má podle ní hlavní trenér mužů i žen a také hráč v jedné osobě Ondřej Milar. Taktéž přiznala, že ač jezdí v podstatě na všechny zápasy jak mužů, žen i mládežnických kategorií, má pod sebou zejména tým žen.

Priority jsou jinde

I zde však logicky nejde vždy všechno úplně nejlépe a podle nejideálnějších představ. “Holky, jak postupně zrají, mají priority někde úplně jinde. Jednou z nich je i to, že jdou na vysoké školy ať už do Brna, Prahy nebo Ostravy a nemají čas na tréninky,“ vysvětluje.

„Je to ale podobné jako u kluků. Ti jsou do patnácti let v dorostu a potom si třeba najdou přítelkyně a zjistí, že už pro ně fotbal není tou hlavní věcí. Máme tady ale takové jádro, které drží už od samého začátku,“ dodává ale hned na druhý nádech.

Žádná holčička

Ač jsou Mostkovice klubem, který úspěšně od samého základu založil ženský tým a doteď s ním pokračuje v Moravskoslezské divizi žen, nedá se bohužel říci, že by s ním šlo všechno bez problémů. Možná tím největším je nyní stav ženské členské základny.

„Aktuálně už v žácích nemáme ani jednu holčičku. Hodně na to mělo vliv, když SK Prostějov založil ženská a dívčí družstva. Musíme tedy taktéž nabírat odjinud. Třeba když před pár lety skončil ženský fotbal v Olomouci na Nových Sadech, přišlo jich k nám poměrně hodně,“ popisuje aktuální situaci.

Předsudky, předsudky…

To ale není vše, s čím se hráčky musí vyrovnávat. A jedná se stále dokola o ty samé problémy, které nejspíš bude muset změnit až čas. Ač už se u nás ženský fotbal hraje velkou spoustu let, stále se najde dost lidí, kteří vůči němu mají zbytečné a ničím neopodstatněné předsudky.

„Často se lidé přijdou podívat a potom nemluví o ničem jiném, než jak to bylo strašné a jak se ty holky nic nenaučily. Mrzí mě to pak i za ně, protože mnoho z nich jde naplno do každého zápasu a nevykašlou se na to i když třeba ví, že jich bude dnes jenom jedenáct či ještě méně,“ krčí rameny mostkovická předsedkyně, která však ale ihned dodala: „Už to ale není tak extrémní jako kdysi. Hodně k tomu přispívá i osvěta. Ženský fotbal je více v televizi a celkově se o něm více informuje.“

Jedna velká rodina

Propojení mužského a ženského fotbalu v jednom klubu ale má i své výhody, které jsou v konečném důsledku mnohem větší, než by se mohlo na první pohled zdát.

„Funguje to u nás velice rodinně. Často jsou mezi fotbalisty a fotbalistkami utvořeny páry, díky čemuž si pak navzájem chodí i fandit. A je to dobré i pro fungování klubu. I závěrečné se dělají dohromady. A to je zrovna věc, která by ještě poměrně nedávno byla neprůchozí,“ uzavřela se smíchem Věra Kraváková.