Zapojili se hráči, celý klub i příchozí fanoušci. "Vzniklo to z iniciativy hráčů áčka a trenéra Koláčka. Rádi jsme se přidali, protože sám moc dobře vím, že zdraví je nejdůležitější v životě. Organizaci hledající dobrovolné dárce kostní dřeně jsme podpořili výběrem dobrovolného vstupného," informoval předseda čechovického oddílu Josef Sklenář.

V reálu to vypadalo tak, že u vstupu do areálu byla kasička, do které lidé spontánně přispívali. "Těch příspěvků bylo opravdu hodně. Jsem rád, že příznivci našeho klubu nejsou k charitě a podpoře dobré věci lhostejní," doplnil Sklenář. Celková částka se dostala na číslovku pět tisíc korun. "Přispěli diváci, hráči, klub a také Kiosek AUT," děkoval Sklenář.

Nápad vznikl ve středu a v pátek se stal skutečností. "Byla to spontánní věc. Ve středu mě oslovila Lea, já po tréninku s myšlenkou seznámil hráče a vedení klubu. Všem se nápad líbil, ve čtvrtek jsme vyladili detaily a v pátek jsme se do projektu zapojili," uvedl trenér Lukáš Koláček a dodal: "Jsem rád, že se nám to podařilo a bude to ku prospěchu věci."

Samotná podpora Náboru hrdinů spočívala v natočení videoklipů s jednotlivými hráči. "Myslím si, že nejlíp to šlo Fildovi Halouzkovi. Ten se před kamerou cítil jako ryba ve vodě. Poděkování ale patří všem klukům, za jejich ochotu pomoct dobré věci," doplňuje trenér Koláček.

Dobrovolná iniciativa "Jsem dobrovolníkem organizace Nábor hrdinů. Jedná se o náborovou akci pro Český národní registr kostní dřeně. Zapojila jsem se proto, že moje kamarádka před časem onemocněla leukémií a je čerstvě po transplantaci kostní dřeně. Ona naštěstí svého dárce našla, já chci pomoci najít dárce i pro ostatní nemocné," uvádí dobrovolnice Leona Koláčková a pokračuje: "Protože znám Lukáše (trenér pozn. red.), tak jsem ho oslovila, jestli by do toho kluci šli. Oni souhlasili, tak jsme den natočili video, které bude kolovat po sociálních sítích a současně bude pozvánkou na samotný Nábor hrdinů."

Samotná akce se uskuteční 22. června v olomoucké Kavárně Coffee Library. "Budeme tam od 10 do 17 hodin. Pro ty, kteří budou chtít pomoct a přijdou, doplním, že je čeká jednoduchý stěr z úst a dobré kafčo," zve Leona Koláčková s tím, že hrdinou se může stát každý člověk ve věku od osmnácti do pětatřiceti let věku.

Samotný fotbalový mač nabídl vedle rychlé a korektní hry také tři branky. Za domácí skórovali Jahl a Kolečkář, průběžné vyrovnání Určických zařídil Mariánek. "Jednalo se o čtvrté přípravné utkání v řadě. Zakončili jsme tím postcovidový přípravný cyklus. Teď dostanou kluci čtyřtýdenní volno.

Postupně jsme remizovali v Blatci 2:2, vyhráli se Slavonínem 5:4, v Kostelci 5:3 a na závěr porazili Určice 2:1," uzavřel Lukáš Koláček.

Autor: Robert Bureš