/ANKETA/ Nechtěným hrdinou nedělního zápasu Moravskoslezské divize E mezi Kostelcem na Hané a Novým Jičínem, se stal domácí útočník Dominik Hruban. Pupin, jak mu nikdo v Kostelci jinak neřekne, nedal penaltu a hned po ní viděl červenou kartu. V zápase, ve kterém šlo o pomyslných šest bodů.

Fotbal, divize E, Kostelec na Hané - Nový Jičín, 5.11. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Nervozita mužstva byla znatelná už před penaltou. "Všichni se toho báli, tak jsem se toho ujal. Určený jsem nebyl, ale nikdo nechtěl jít kopat," líčí Pupin situaci před pokutovým kopem, kterým mohli jít domácí do dvoubrankové vedení.

VIDEO: Kostelec nedal penaltu, rázem byl exekutor vyloučen. Klíčový mač zvládl

Prachmizerné zakončení a přísné vyloučení. "Kopl sem to bez razance k levé tyči a golman mi to vystihl. Při dobíhání k vyraženému míči do mě strčil stoper a já jsem podle rozhodčího kolíkama brankáře a dostal červenou," krčil rameny místní rodák a odchovanec.

Neproměněná penalta a přísné vyloučení:

Zdroj: Zdeněk Vysloužil



Hlava v dlaních a dres přes hlavu, taková byla reakce vyloučeného. "V ten moment, kdy vedeme 1:0 a já provedu tohle, mi nebylo dobře. Myslel sem si, že jsem to klukům pos…! Naštěstí to dobře dopadlo a snad se mi ten velkej černej puntík smaže," oddechl si po zápase smutný hrdina.



Flaška pro Práju za záchranu

"Jakmile dal Prája (David Preisler) druhý gól, obrovsky se mi ulevilo. Nějaká flaštička pro něj asi bude," usmíval se s úlevou Pupin.

Nejslabší soupeř za celý podzim

"Podle mě je Nový Jičín jednoznačně nejslabší mužstvo, se kterým jsme na podzim v divizi hráli. Mají tam tři rychlé Afričany, ale vůbec nespolupracují. Tři body byly z mého pohledu naší povinností," uzavřel téma nedělního zápasu Dominik Hruban.

Dominik Hruban

- narozen 29. května 1999 v Kostelci na Hané

- odchovanec FC Kostelec na Hané

- v sezoně 2023/2024 nastoupil v 7 utkáních divize E (425 minut) s bilancí 0 branek, 1 žluté a 1 červené karty



