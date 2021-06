Ozval se mu Prostějov a Frýdek-Místek. Nabízí se také otázka, zda mu v hlavě nehlodala myšlenka obléknout znovu i opavský dres. „Opavu bych přijmout nemohl. Jasně mi ukázali, že mě nechtějí,“ řekl Pavel Zavadil pro Deník. Po konci v manažerském křesle se vyhrnul hned do přípravy. „Chci být dobře připravený, i když vím, že to bude ze začátku hodně bolet,“ pousmál se fotbalový veterán.

Pavle, vaše kariéra nekončí. Na smlouvě jste se domluvil s Brnem. Návrat na opavský trávník nebyl ve hře?

Bavil jsem se na toto téma s trenérem Romanem Westem, on tu myšlenku měl. Dobře jsem ale v té chvíli věděl, že ji nemohu přijmout. Fotbal jsem dělal v Opavě s Radkem Kováčem, měli jsme vizi, plán, jak by to mohlo fungovat. Vedení to vidělo jinak, odvolalo mě a tím to pro mě skončilo. Už se v tom nechci pitvat. Musím ale říci, že i ty čtyři měsíce v manažerském křesle beru jako dobrou zkušenost pro budoucnost.

Je pravdou, že jste měl vedle Brna i jiné nabídky?

Ano je to tak. Musím říci, že byly velmi dobré, jednání probíhal na vysoké úrovni. Ve finále, kdy jsem se měl mezi nimi rozhodnout, ozvalo se Brno. Vybral jsem si nakonec Zbrojovku, a to i proto, že jsme v minulosti v ní prožil pět krásných let.

Můžete prozradit, kdo byly ty dva zmiňované kluby?

Ozval se mi Karel Orel z Frýdku-Místku a František Jura z Prostějova. Opravdu musím říci, že jejich přístup byl velmi profesionální na vysoké úrovni. Je vidět, že fotbal umějí dělat dobře.

Jaká má být vaše role ve Zbrojovce?

Mé místo bude dole v kabině. Přicházím jako starší hráč, který má pomoci mladým, tak abychom byli úspěšní. Chci jim pomoci, aby se adaptovali na velký fotbal a vyrostli z nich další Krejčí nebo Růskové. Na sezonu se těším, dokonce je v kabině i několik kluků, s kterými jsem v Brně hrával.

Cílem Zbrojovky bude postup?

Cíle musí být vždy ty nejvyšší. Zbrojovka je velkým klubem, který patří do první ligy. Bude záležet na tom, jaký se sestaví kádr. Zatím totiž převládají jen odchody.

Hned ve druhém kole hraje Zbrojovka s Opavou. Pro vás pikantní souboj hned na úvod…

Jo, jo. Hned měl to napadlo, když jsem viděl ve středu los. Určitě to bude prestižní zápas, k oběma klubům mám velký vztah. Na Opavu nikdy nezapomenu, přeji ji jen to nejlepší.

Komu bude nyní fandit vás mladší syn Maty?

(usměje se) Tak to nevím. Jelikož ale sám hraje za Opavu, tak asi Slezskému FC.

Jak jste na tom po fyzické stránce?

Trénuji už nějaký ten týden sám, potřebuji se ale připravovat i s týmem. Musím se dobře nachystat. Dobře ale vím, že ze začátku to bude hodně bolet.