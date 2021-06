Jednání vaší skupiny o sponzorském vstupu do Sigmy trvala víc než rok. Jak moc vás štve, že to nakonec nedopadlo?

Já jsem s tím smířený. Nejsem ani nějak přehnaně zklamaný. Udělal jsem, stejně jako řada kolegů a spolupracovníku všechno, co bylo v mých silách. V podobné roli dokonce ani poprvé. Před několika lety už tady jedna iniciativa byla a také to nedopadlo, přestože pan Gajda tehdy oznámil, že v klubu bude končit a městští představitelé se vyjadřovali ve smyslu, že teď přichází doba bývalých hráčů. Bohužel, nedá se nic dělat.

Prozradíte, kdo všechno za současným projektem stál?

U zrodu jsem byl já a Radim Kučera. Zásadní ale je, že hned na začátku nás oslovil pan Ficner, tedy člověk ze Sigmy, která žádala pomoc. Já jsem pak postupně kontaktoval Martina Raka (bývalého marketingového manažera Sigmy – pozn. red.) a také Davida Rozehnala, který se dobře zná s Jakubem Benešem (předsedou spolku, hlavního akcionáře prvoligové Sigmy) a tudíž byl naším prostředníkem se spolkem. Postupem času jsme získali také významné olomoucké podnikatele. Podařilo se dát dohromady nějaké peníze.

Jaký obnos jste nabídli?

Nakonec to bylo osm a čtvrt milionu. Nicméně by s velmi vysokou pravděpodobností ještě šla nahoru. Několik významných podnikatelů bylo odhodláno připojit se ve chvíli, kdy by to dobře dopadlo.

Sponzorské peníze jsou jedna část obchodu. Jaké jste si ale dali podmínky?

Já a Martin Rak jsme chtěli pozice v představenstvu klubu. Nabízeli jsme peníze a svou práci. Ale abychom mohli něco v klubu měnit, tohle bylo nezbytné. Taky bych rád řekl, že jsem byl připravený půl roku pracovat zadarmo. Abychom si vše vyzkoušeli, jestli má ta spolupráce smysl a může fungovat. Pokud ne, mohli bychom se rozejít, dozorčí rada by nás mohla odvolat, pokud by to nefungovalo. V podstatě jsme šli s kůží na trh. Nějaké zkazky o tom, že jsme si řekli o statisícové platy, zcela odmítám.

V kuloárech se však mluvilo i o tom, že by někteří lidé museli klub opustit.

Upřímně řečeno, byla tam od některých členů naši skupiny, kteří zajišťovali peníze, podmínka, že v klubu ukončí své působení pan Ficner. Na druhou stranu by to ale v žádném případě nebylo hned. Bavili jsme se o kompromisech. Stejně by se nějakou dobu musela předávat agenda a podobně. Nic by se neřešilo ze dne na den.

Proč si vaši partneři stanovili takový požadavek?

Jsou tam mezi těmi lidmi neblahé zkušenosti z minulosti. Osobní animozity. Prostě by to jinak nešlo. Zjednodušeně nechtěli dát peníze někomu, komu nevěří.

Jsou ale podle vás peníze, které jste nabízeli, adekvátní k takovým zásahům do struktur klubu?

Sigma si jasně vyhodnotila, že asi nejsou. Někdo se může těm osmi milionům smát. Na druhou stranu z mého pohledu by třeba pomohly vyřešit problém útočníka, kterého Sigma shání. Navíc jak jsem říkal, ta částka by chodila pravidelně každý rok a je slušná šance, že by byla ještě vyšší. Pravděpodobně si ale v Sigmě představovali, že doneseme ještě více peněz. Mohl jsem tam samozřejmě plivnout nějakou nesmyslnou sumu, ale proč bych to dělal? Od začátku jsme vařili jen s tím, co jsme doopravdy měli slíbené. V situaci, kdy generální partner dává Sigmě za místo na dresu podle mých informací 1 milion ročně, to nebyly špatné peníze.

Martin Rak: Jestli Sigma zájem o pomoc nemá, není co řešit



Někdejší marketingový manažer Sigmy Martin RakZdroj: DENÍK/Miroslav Mazal„Asi před rokem a půl se mi ozval David Rozehnal, kterého znám od jeho žákovských let. S jeho bratrem jsem hrával za dorost Sigmy. Za Davidem jsem poté byl na návštěvě už při jeho prvním zahraničním angažmá v Bruggách. Od té doby jsme v pravidelném kontaktu. Když na jaře 2017 končil v Oostende kariéru, popisoval mi, jak ho přesvědčují lidé ze Sigmy, ať se vrátí a jde do vedení klubu. Také hned dodal, že věří, že se jednou vrátí i s lidmi, kterým věří. Letos na začátku května jsme byli pozváni Jakubem Benešem na setkání s vedením akciové společnosti na magistrátu. Pavel Hapal byl mimo Olomouc, šel jsem tedy já a Honza Grézl jako zástupce podnikatelské části skupiny. O žádné jednání ale nešlo. Po pěti minutách bylo vše řečeno. Předseda představenstva Petr Konečný a předseda dozorčí rady Martin Major nám řekli, že v klubu dle jejich názoru vše funguje a stávajícím manažerům Ladislavu Minářovi a Jiřímu Ficnerovi věří. Naopak nám, tedy mě, Pavlu Hapalovi či Tomáši Ujfalušimu, který se chtěl také pracovně zapojit a byl ochoten přispět i finančně, naopak nevěří. Na to jsem řekl, že je to naprosto v pořádku, že jsme byli osloveni, jestli bychom nepomohli, ale pokud není zájem a náš mateřský klub pomoc nepotřebuje, není co řešit.“

Jak vám Sigma tedy zdůvodnila, že o spolupráci za těchto podmínek zájem nemá?

Když jsem na spolku představoval projekt, bylo mi vše jasné asi během pěti minut. V podstatě zaznělo, že všechno v klubu vlastně funguje a není důvod zásadně něco měnit. Bohužel z mého pohledu je ale Sigma v současném stavu časovaná bomba. Může se stát, že prostě zrovna nebude nikdo na prodej a klub se může hodně rychle dostat do finančních problémů. Podle mě pomoc potřebuje.

Nabídku pomoct Sigmě jako trenér jste se ale rozhodl odmítnout. Proč?

Důvodů bylo víc. Partneři, se kterými jsme byli domluvení, si přáli, abychom byli ve vyšších funkcích. Jako trenér můžu ovlivnit jen mužstvo. A tady je dané, že se moc měnit nebude. Nejsou na to finance. Proto Sigma mění trenéra, aby kádr dostal nový impuls. Věděl jsem, že bych toho moc změnit nemohl.

Nebál jste se, že byste si u týmu mohl pokazit renomé?

Určitě ne. Tak vypočítavý nejsem a dnes nevíte. Klidně můžu být dva roky bez práce. Tady jsem chtěl pomoct jinak. Šel bych taky do rizika. Případný návrat k trénování by mohl být problematický.

Neodradil vás ani osud vašeho kamaráda Radoslava Látala, který navzdory statusu legendy zažíval krušné časy kvůli kritice od fanoušků?

To mě trochu ovlivnilo, přiznávám. Já sociální sítě nemám, ale když mi to moje paní, nebo další lidé četli, co tam byli někteří schopní o Radkovi psát… Uvědomil jsem si, že by to za pár měsíců mohlo potkat i mě. Hlavně jsem ale cítil, že není správná doba, abych šel trénovat. Raději jsem chtěl pomoct klubu tímto způsobem.

Vytěžil podle vás trenér Látal z týmu maximum, jak říkal?

Několikrát to bylo v sezoně o zvládnutí jednoho dvou zápasů. Mužstvo by třeba trochu pookřálo. Klidně Sigma mohla hrát až do konce o páté místo. Na druhou stranu neznám atmosféru, jaká byla v kabině. O tom jsme s Radkem nekomunikovali. Souhlasím s ním ale v tom, že spíš bylo potřeba obměnit tým. Kdybych v klubu byl, tak bych trenéra neměnil. Radek měl pořád týmu co dát. Chybí ale větší trpělivost. Přitom kde v minulosti byl, tak byl úspěšný.

Jak na tom Sigma bude v příští sezoně?

Po fyzické stránce podle mě mužstvo bude připravené dobře. Uvidíme, co trenér Jílek pozmění. Třeba mávne tím kouzelným proutkem a Sigma půjde nahoru. Přál bych si to, ale opravdu nevím.