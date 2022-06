Ostrý start pro Sigmu. Začne na Baníku, třetí kolo jede na Spartu. Jaký je los?

Středeční los ročníku 2022/23 FORTUNA:LIGY přisoudil fotbalistům Sigmy do prvního kola těžkého soupeře. Poslední červencový víkend pojede do Vítkovic, kde bude čekat Baník Ostrava s novým trenérem Pavlem Vrbou. Následně čeká svěřence Václava Jílka na Andrově stadionu „derby“ s Brnem. Ve třetím kole pak bude čekat na Letné Sparta a ani čtvrtý soupeř nebude jednoduchý. Na do Olomouce dorazí neoblíbený sok v podobě Slovácka. Fanoušci Sigmy se na podzim ještě můžou na domácím hřišti těšit na Plzeň (8. kolo) i Slavii (11. kolo).

