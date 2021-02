„Výsledek okresních voleb bude určitě důležitější v Čechách. Na Moravu vliv Romana Berbra zase tolik nedosahoval. Nebo aspoň ne ve všem. Věřím, že už nebudeme muset vídat smutné obrázky, kdy na velké valné hromadě všichni zírají na jednu osobu, jestli zvedne kartičku a pak hlasují podle ní,“ říká předseda okresního fotbalového svazu Šumperk Bohuslav Charvát.

„Jeho“ okres je prvním z kraje, který by měl valnou hromadu uspořádat. Naplánovaná je na 5. března. Lehce kuriózní situace nastala v Jeseníku, kde se měla valná hromada konat tento pátek. Už 10. února ale byla odložena, protože tehdy nikdo netušil, že by situace mohla tak rychle nabrat jiný směr.

„Doba je turbulentní,“ usmál se předseda OFS Jeseník Milan Rác. „Museli jsme k odložení přistoupit kvůli termínu přihlášek. Teď už to určitě nebudeme měnit. Navíc v tak krátkém čase by bylo těžké to uspořádat,“ doplnil.

Jeseník tak přijde na řadu až 19. března, kdy se bude volit také v okrese Prostějov. O den dříve si nové vedení zvolí Olomouc, v následujícím týdnu pak Přerov.

TESTOVÁNÍ, ROUŠKY, AŽ PAK HLASOVÁNÍ

Jisté je, že všude budou muset volební shromáždění proběhnout za přísných hygienických podmínek.

Bude nutné, aby se delegáti prokázali negativním testem na koronavirus. Po celou dobu konání valné hromady musí mít nasazené roušky či respirátory a nezbytné bude také dodržování rozestupů.

„Situace kolem koronaviru už trvá delší dobu, takže jsme už dopředu počítali s tím, že budeme potřebovat větší prostor, který je teď zajištěn v Novém Malíně,“ řekl Charvát.

Co se týká testů zvažuje svaz, že by mohly být teoreticky provedeny přímo na místě. „Zatím o tom přemýšlíme, jestli bychom testy udělali přímo před valnou hromadou, nebo bychom požadovali osvědčení, že test byl proveden a není starší než pět dní,“ uvedl Charvát.

„Informace jsme rozeslali do klubů a na odezvu zatím čekáme. Pevně však věřím, že budou jejich zástupci ochotní vše podstoupit, protože nové vedení potřebujeme,“ dodal Charvát.

Bývalému výkonnému výboru totiž v lednu skončil mandát a svazy mají zmocněnce pro úkony, jako je například právě řádné svolání valné hromady. „Je to trochu bezvládí,“ přiznal Charvát, jenž se hodlá znovu o předsednický post ucházet. „Nejspíš to ale bude mé poslední období,“ prozradil dvaašedesátiletý funkcionář. Zda bude mít protikandidáta, bude jasné na konci února, kdy je uzávěrka přihlášek.

Pro všechny okresy platí, že jména kandidátů se musí zveřejnit nejpozději týden před valnou hromadou.

TERMÍNY VOLEB DO OFS V OLOMOUCKÉM KRAJI

OFS Šumperk – 5. března

OFS Olomouc – 18. března

OFS Prostějov – 19. března

OFS Jeseník – 19. března

OFS Přerov – 23. března