Netradiční soupeř zdolal český tým hned v úvodním utkání 5:2, v souboji o bronz pak vyhrál Izrael 4:2. „Je to specifický soupeř. Izraelci byli silově dobře vybavení a rychle dohrávali brejky. V prvním zápase jsme brzy vedli 2:0, bohužel po našich chybách jsme zápas nezvládli. Ve druhém utkání jsme to chtěli zlomit a po zklamání s Maďary vyhrát poslední zápas na turnaji, ale nepovedlo se. Izrael se na nás v obou zápasech dobře nachystal a čekal na naše chyby, které pak využil,“ smutnil nováček v národním týmu Zdeněk Fládr, který v malém fotbalu obléká dres Blanenska, ve velkém hraje za divizní Nové Sady v Olomouci.

V dalších utkáních čeští reprezentanti porazili Slovensko 3:2, když Fládr vstřelil rozhodující gól, s Maďarskem remizovali 1:1. „Myslím, že se Slovenskem a Maďarskem jsme byli lepší. Se Slováky jsme zápas otočili, s Maďarskem jsme byli čtyřicet pět sekund od finále, bohužel soupeř vyrovnal a odsoudil nás k zápasu o bronz, který jsme pak nezvládli. Potřebovali jsme uhrát lepší výsledky s Izraelem,“ hodnotil klání čtyř národů Fládr.

Na turnaji dal tři góly, stejně jako Yuval Shabtay z Izraele, a převzal cenu pro nejlepšího střelce. „Snažil jsem se v každém zápase předvést maximum, vstřelené góly byly něco navíc. Za branku se Slovenskem jsem rád, byla vítězná a pomohla nám psychicky po nevydařeném vstupu do turnaje s Izraelem,“ líčil sedmadvacetiletý Fládr, který dal ještě dva góly v duelu o bronz.

Dres českého národního týmu oblékl poprvé, stejně jako devět dalších hráčů. „Reprezentační premiéru jsem si užil parádně. Bylo to krátké, ale o to intenzivnější. Čtyři těžké zápasy za dva dny. Je to úplně něco jiného než utkání v Superlize,“ srovnával ofenzivní hráč, který žije v Prostějově.

Právě Blanensko, za které hraje v Superlize malého fotbalu, vyslalo do Maďarska nejvíc zástupců. Společně s Fládrem debutovali Pavel Kucharčuk a Aleš Rus, kteří také hrají divizi na Nových Sadech a za Blanensko hrají spolu s prostějovským Janem Koudelkou. V reprezentačních barvách se i Lukáš Kaďorek z Kozlovic či Michal Galus ze Sigmy, který pro změnu hrají Superligu za olomoucké Kačery. „Určitě pomohlo, že nás bylo víc z jednoho výběru. Ale znal jsem i kluky z Olomouce, takže nebyl problém se adaptovat s ostatními. Kluci jsou super, panovala přátelská atmosféra,“ poznamenal Fládr.

Reprezentační áčko se představilo poprvé po dvou letech od mistrovství světa v australském Perthu. A nováčci si určitě řekli o další pozornost. „Trenéři musejí posoudit, jak si každý vedl. Beru to jako cennou zkušenost v mojí kariéře a za každou další příležitost budu jen rád. Hrát za reprezentaci je nejvíc,“ prohlásil Fládr, který si ve velkém fotbale zahrál nejvýše druhou ligu za prostějovský 1. SK.

Výsledky Nations Cupu v Budapešti

Maďarsko – Slovensko 0:1

ČR – Izrael 2:5 (branky ČR: Mařík 2)

Maďarsko – Izrael 4:2

ČR – Slovensko 3:2 (branky ČR: Podzimek, Rosůlek, Fládr)

Izrael – Slovensko 0:1

Maďarsko – ČR 1:1 (branka ČR: Koudelka)

O 3. místo: Izrael – ČR 4:2 (branky ČR: Fládr 2)

Finále: Slovensko – Maďarsko 0:2

Kádr české reprezentace

Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Mario Murín (Ostrava)

Hráči do pole: Ondřej Paděra, Jan Koudelka, Pavel Kucharčuk, Zdeněk Fládr, Aleš Rus (všichni Blanensko), Vojtěch Pazdera, Michal Galus, Lukáš Kaďorek (všichni Olomouc), Stanislav Mařík, David Podzimek (oba Staropramen Praha), David Sandr (Příbram), David Macháček (Koráb Praha), Jan Rosůlek (Pardubice), Daniel Kasal (Most).