Vím, že bys na mě byl hrdý, vzkázal Filip Novák po přestupu do Al Džazíry

S fotkou zbrusu nového bílého dresu s číslem 57 a anglickými slůvky „I know that you would be proud of me“ oznámil reprezentační obránce Filip Novák na svém instagramovém profilu podpis nové smlouvy s Al Džazírou. V překladu hrdý by na něj měl být tatínek Pavel, který nedávno náhle odešel ve věku 57 let.

Filip Novák podepisuje smlouvu s Al Ďžazírou. | Foto: Facebook Al Jazira Club