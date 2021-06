„Jestli si někdo myslí, že jsme mohli hrát o UEFU, tak já s tím nesouhlasím. Vytěžili jsme z mužstva maximum,“ řekl Látal poněkud tvrdě.

„Když se nám povedl začátek a byli jsme nahoře, někdo už nás viděl na pohárech. Pak nás ubily remízy. Spoustu zápasů a bodů jsme ztratili. Tam se lámal chleba a vršek nám odskočil. Ale opakuji, myslím, že jsme vytěžili maximum,“ uvedl Látal.

Pro dvojnásobné umístění ve středu tabulky má ovšem i rázné argumenty.

„Bylo to maximum. Za dva roky jsme prodali hráče za 60 milionů. Vytáhli jsme další mladé, se kterými se ale ještě musí pracovat,“ vysvětloval Látal, z jehož mužstva postupně odešli talentovaný David Zima, ale také opory jako Jakub Plšek, Václav Jemelka či Šimon Falta.

„Jemelka byl důležitý levý střední obránce, osobnost mužstva. Navíc odešel zrovna v době, kdy jsme byli na třetím čtvrtém místě. Falta byl další nadstandardní hráč. S tím jsme se museli vyrovnávat,“ řekl Látal.

Svou roli podle něj sehrál během angažmá i koronavirus a následná roztodivné restrikce.

„Hlavně situace na začátku covidu byla velmi složitá. To byly věci, které jsme nikdy nezažili,“ přiznal Látal.

„Nesměli jsme do kabiny, pak jsme nevěděli, kdy sezona zase začne. Natahovalo se to, trénovali jsme, byli jsme připravení, ale zase se start odložil. Bylo pro nás obtížné tým nachystat. Konec minulé sezony pak byl velice špatný,“ připustil.

Navíc se hrálo po velkou část jeho olomouckého angažmá bez diváků.

„Věřím, že v příští sezoně to zase zaběhne do těch správných kolejí a liga bude taková, jaká by měla být,“ přeje si Látal.

On sám už u toho nebude. Klub mu neprodloužil smlouvu. Navenek se obě strany rozcházejí klidně. O jistých neshodách se ale šušká delší dobu.

„Některé věci se mi nelíbily, ale to nechci ventilovat přes média. Ale co konkrétně, to si nechám pro sebe,“ prohlásil Látal po posledním zápase.

„Za nabídku od Sigmy jsem ale rád, prožil jsem tu pěkné dva roky. Teď se moje cesta bude ubírat jinudy,“ dodal.

Kudy?

„Nějaké nabídky mám. Přiznávám, že jsem trochu vyždímaný, ale s někým také jednám. Vše je ve stadiu, že se to rozbíhá. Ligy teprve končí. Uvidíme, co bude dál,“ řekl nejasně.

Spekuluje se zejména o návratu do Polska, kde už v minulosti Látal úspěšně koučoval Gliwice. Tentokrát má být jedním z kandidátů pro Bialystok, kde působili Češi Tomáš Přikryl a Martin Pospíšil.