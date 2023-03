Jednu z divokých karet od reportérů Deníku v rámci soutěže „Hledá se nejlepší fotbalová adresa“ dostal malebný areál v Kozlovicích u Přerova. Podívejte se na naši videoreportáž a okamžitě zjistíte proč.

Sportovní areál v Kozlovicích na Přerovsku využívaný nejen fotbalisty. | Video: Deník/Ivan Němeček

Lahůdky z grilu a udírny, příjemná restaurace, zahrádka, pěkné tribuny se stříškou pro diváky. Pro divizní hráče nevídaný luxus v podobě sauny, vířivky, bazénu či posilovny. V areálu nechybí ani tréninkové hřiště, tenisové kurty nebo atrakce pro děti.

„Celý areál byl zatopený při povodních v roce 1997. Od té doby se začal budovat,“ vypráví v našem videu předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

„Děláme, co můžeme. Chtěli bychom to budovat dál,“ dodal s tím, že brzy by se v Kozlovicích mohli dočkat umělé trávy s umělým osvětlením.

Šanci na úspěch v hlasovací anketě ale mají všechny kluby s dobrou fanouškovskou žákladnou. Rozhodovat o vítězi totiž bude hlasování veřejnosti. Máte jiného favorita? Přihlaste ho do naší soutěže prostřednictvím e-mailu fotbalova.soutez@denik.cz.

