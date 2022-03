Hlavní rozhodčí Jiří Bažant totiž na jeho popud odvolal pokutový kop pro hostující Přáslavice za stavu 2:0 pro Příkazy.

„Podle dotyčného jsem měl nejprve otočit aut, tak na mě začal verbálně útočit. Nadávky byly sprostější a vygradovalo to, když jsme řešili tu penaltu. Byl jsem tomu blíž a z mého úhlu pohledu to faul nebyl. Divák si stoupl vedle mě a chodil se mnou po lajně. Chtěl jsem tedy, aby jej vyvedli. Když přicházeli pořadatelé, tak mě vytáhl za ucho a následně praštil dlaní za krk,“ popisoval asistent rozhodčího Filip Vlček.

Duel byl následně předčasně ukončen za stavu 2:1 pro domácí a následně se opakoval v novém termínu. Příkazy navíc musely odehrát čtyři duely bez diváků.

Ve Strání to schytal trenér Rojka i sudí

Měsíc po tomto incidentu se podobný nešvar objevil také v divizi. Po utkání Strání s Přerovem (3:3) se aktéři zápasu snažili dostat do kabin. Jenže v tom schytal ránu od fanouška nejprve hostující trenér David Rojka a následně také asistent rozhodčího ???

„Fanoušci se na mě začali sápat. Ochranka jim bránila, ale jeden člověk mě pěstí trefil do břicha. Byla to celkem rána, fakt jsem to nečekal. Pak se to tam začalo pošťuchovat, naštěstí jsme to nějak ukočírovali a dostali se do šaten,“ popsal kouč.

Po Rojkovi se do kabin chtěli dostat také rozhodčí. Dle zprávy o utkání byl hlavní Fabeš s asistentem Krondráfem politi pivem. Jan Krondráf měl poté zezadu inkasovat pěstí úder do hlavy.

Tahle „sranda“ stála Strání dvacet tisíc korun a má podmínku pro uzavření stadionu do 30. června 2022.