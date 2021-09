Návrat po třech letech oslavila dvěma góly. Hattrick příště, smála se Suchánková

Restart na výtečnou. Nad ostatními hráčkami čněla nejen svou výškou ale hlavně výkonem. Viktorie Suchánková, kapitánka ženského týmu 1. SK Prostějov přispěla k premiérové výhře sezony dvěma góly a několik dalších připravila. Zkušenosti z mládežnických reprezentací a nejvyšších ligových soutěží byly znát. Člověk, který by o tom nevěděl, by nehádal, že do zápasů naskakuje po dlouhatánské tříleté herní absenci.

Kapitánka 1.SK Prostějov Viktorie Suchánková přispěla k úvodní výhře sezony s Hodonínem dvěma brankami. 5.9. 2021 | Foto: Robert Bureš

Bývalá reprezentantka do 17 let musela přerušit kariéru na tři roky kvůli vleklému zranění kolene „Už jsem ani nepočítala s tím, že bych mohla znovu začít. Oslovili mě ale z Prostějova, tak jsem to zkusila. Zatím je všechno v pohodě, doufám, že to tak půjde i nadále,“ usmívala se někdejší žákovská mistryně republiky v atletice a účastnice domácího fotbalového Eura. VIDEO: Eskáčko nasypalo Hodonínu devět gólů Přečíst článek › Její přestup ze Slovácka se upekl teprve před dvěma týdny. „Jsem zase hráčkou 1.SK Prostějov, i když předtím jsem v žácích hrávala za kluky. Přestoupila jsem ze Slovácka asi před čtrnácti dny,“ usmívala se Suchánková, která především doufá, že už ji nebudou pronásledovat zdravotní trable. „Sama jsem zvědavá, jak mi to půjde a jestli bude držet zdraví. Nedokážu teď posoudit, jak bych se zachovala, kdyby zase přišla nějaká nabídka z vyšší soutěže. Asi bych o tom přemýšlela, ale hlavní je opravdu zdraví,“ říká k možnému návratu do vrcholového fotbalu levonohá záložnice. Pohár města Prostějova dobyli borci Skalky Přečíst článek › Proti Hodonínu řídila demolici (9:1) a pochvalovala si i domácí prostředí. „Zápas jsem si užila hodně, protože jsem tady vlastně začínala. Jednalo se o náš první mistrovský zápas, který jsme chtěly vyhrát, podařilo se a jsme rády, že jsme vstřelily tolik branek,“ komentovala Suchánková. Hattrick jí utekl o kousek. Ale příspěvku do týmové kasy stejně neunikla. Sazebník pamatuje i na další věci. Prostějov poslal Kadlece do Kozlovic a oslovil Schaffartzika, odchází i Sus Přečíst článek › „Byly tam příležitosti, abych ten hattrick dala. Nechám si to ale na příště, stačí když budu muset platit do kasy za kapitánskou pásku a žlutou kartu,“ culila se Viki a uzavřela: „Popravdě jsem čekala od soupeřek lepší výkon, vyrovnanější zápas. Snad ty další dva týmy Jihlava a Zlín budou silnější a více nás prověří.“ Autor: Robert Bureš



