Sám Jura si těsně před hlasováním příliš šancí na zvolení do nové pozice nedával.

„Věděl jsem, že podporu nemám dostatečnou, ale nakonec jsem se rozhodl, že z boje nebudu utíkat a dotáhnu kandidaturu do konce,“ prozradil Deníku.

„Mrzí mě, že Morava udělala volby teď podobně, jako to dělal Roman Berbr. Na základě zákulisních dohod. Nadávalo se na to, jak to Berbr dělal a teď to bylo podobné. Všechno bylo zrežírované panem Nezvalem. Nechci to přehánět, takhle se volby dělají, ale měli bychom si na to dát pozor,“ dodal František Jura.

Vzhledem ke zvoleným jménům a převaze fotbalové revoluce v čele s novým předsedou Petrem Fouskem a tvářemi bývalých ligových hráčů, která měla převahu na Moravě, nastává otázka, zda se jedná o „její“ vítězství ve volbách.

„Jestli je to vítězství Moravy, to se ukáže. Musí nastat změny. Ekonomický audit a personální audit musí proběhnout. Po nich je pak třeba vyhodnotit, kdo dělal věci, které se dělat nemají a takové lidi případně odvolat. Výbor je navolen tak, že jsou tam síly zhruba půl na půl. Uvidíme, co se podaří prosadit. Jsem na to zvědavý,“ pokračuje v hodnocení výsledků Jura.

Své si řekl i k názorům na druhého kandidáta na předsedu Karla Poborského.

„Nelíbilo se mi, že se z Karla Poborského udělal držák starých struktur. Tak to vůbec nebylo. Petr Fousek je dobrý manažer, Karel zase fotbalovější, větší jméno, které může otevírat dveře.“

I přes některé výhrady však věří, že je fotbal na dobré cestě a dojde k určité kladné změně.

„Tím, že skončil Roman Berbr se podle mého názoru jednoznačně nastartovala očista a ta by proběhla, i kdyby byl předsedou Karel Poborský. Nechci být zbytečně naivní, ale nevěřím, že by se to mělo vracet do starých kolejí,“ zakončil František Jura.