„Bylo to vyrovnané na obě dvě strany. V první půli jsme měli i více šancí. V té druhé jsme soupeře taktéž zatlačili a vytvořili jsme pár závarů na malém vápně. Bohužel jsme ale nedali gól. No a pak přišla ta smolná situace, kdy nám z půlky utekl hráč do brejku a šťastně zakončil. Potom jsme ještě mohli vyrovnat, ale nepadlo to tam," zhodnotil zápas krajských reprezentací 34letý střední záložník Čechovic.