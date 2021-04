Naděje na postup olomoucké Sigmy do semifinále fotbalového MOL Cupu? Navzdory tomu, že soupeřem Hanáků bude aktuálně nejlepší český tým, pražská Slavia, tu šance rozhodně jsou. Alespoň je o tom přesvědčen Oldřich Machala, jedna z legend olomouckého klubu. V čem vidí šance Sigmy?

Oldřich Machala v zápase Sigmy se Slavií v září 1999 | Foto: ČTK

„Zaprvé je tu naděje vždy, ať jste sebevětší outsider. V poháru se navíc dá postoupit i přes remízu, přes prodloužení, přes penalty,“ začal Machala. „Je to jen jeden zápas, stát se může ledacos, výhodou je podle mě i domácí prostředí, i když nemůže být plno,“ pokračovala dlouholetá ikona Sigmy. Slavii tedy sice Machala považuje za favorita, ale spíše mírného. „Slavia určitě bude chtít hrát, a to taky Sigmě bude vyhovovat. Nebude muset sama tvořit, což je pro současný tým určitě plus,“ míní Machala, který do zimy působil jako trenér v druholigovém Blansku.