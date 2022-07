„Já konkrétně navíc ještě nemám tolik naběháno, takže to je potřeba ještě vylepšit. Myslím si ale, že si to časem sedne. Spousta kluků je tady, stejně jako já, nových, a tak doufám, že se to bude časem zlepšovat,“ doplnil.

I přes výhru byli prostějovští hráči poměrně dlouhou dobu pod silnou ofenzivou Jihomoravanů. Bylo proto pro všechny jeho hráče, kromě nabíhání si dopředu, také důležité pomáhat s defenzivní činností. „Snažil jsem se hodně pomáhat stoperům s rozehrávkou, protože to měli dnes opravdu těžké. Možná, že kdybych měl více naběháno, pomoc by to byla ještě kvalitnější. Jinak si ale myslím, že to z mé strany nebyl zase až tak špatný výkon,“ popisoval.

Další prostějovská výhra! Hanáci i přes veliké trápení porazili silnou Líšeň

A na čem kromě fyzické kondice bude muset ještě mladý Brňan zapracovat? Stoprocentně budu muset přidat v soubojích. Ve středu hřiště je totiž velice důležité vyhrávat hlavičkové souboje a pomáhat tak týmu v získávání míčů. Zejména touto herní činností bych chtěl týmu přispívat nejvíce,“ zhodnotil.

Jak už bylo výše zmíněno, Mach pochází z Brna a je odchovancem tamní, dnes už znovu prvoligové, Zbrojovky. Naskytla se tedy otázka, zda jej náhodou do zápasu s Líšní, tedy hlavním městským rivalem, nevedla i speciální motivace navíc.

V Prostějově vyzkoušeli v posledních dnech hned osm hráčů.

„Já na to zase tak nehledím. Nikdy předtím jsem proti Líšni nehrál, protože jsem v Brně šanci nedostal. Já se snažím proti každému ze soupeřů podat maximální výkon, aby to týmu, za který zrovna hraji, pomohlo jak výkonnostně, tak i výsledkově,“ uzavřel Marek Mach.