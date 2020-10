Vše pochopitelně závisí v první řadě na vývoji epidemie koronaviru v celé České republice. Podle nejnovějších vládních opatření nemohou amatérské fotbalové kluby trénovat ani v omezeném počtu, což bude platit minimálně do začátku listopadu, spíše však déle.

„V návaznosti na vládní nařízení v nouzovém stavu rozhodla řídící komise na svém řádném zasedání o odložení pokračování soutěží. Všechna zbývající mistrovská utkání budou přeložena na jarní část sezóny tak, aby se nejdříve odehrála (pokud to situace dovolí) neodehraná mistrovská utkání z podzimní části a následně jarní část. Termínová listila bude upravena v návaznosti na situaci ve státě a včas zaslána na kluby,“ sdělil v oficiálním dokumentu předseda řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

Upravená termínová listina by měla být podle sekretáře Radka Šindeláře připravena zhruba do konce listopadu.

„Schválit ji musí ještě STK. Kvůli nalezení dostatku termínů jsme se dohodli na posunutí konce sezony na 27. června, abychom v případě divizí nemuseli tolik využívat vložených středečních termínů. U nich by to neměl být takový problém,“ řekl Šindelář.

Divize mají po 14 účastnících a do konce podzimu se měla odehrát už jen tři kola.

„V minulosti, kdy měly divize 16 mužstev, se během jara hrálo patnáct zápasů, teď jich bude šestnáct, což není nic neřešitelného,“ míní Šindelář.

U Moravskoslezské ligy je situace komplikovanější. Osmnáctičlennému poli zbývalo na podzim ještě pět kol. Na jaře tak ke zkompletování soutěže bude potřeba odehrát 22 zápasů, což je enormní porce. I proto by se mělo začít, pokud to epidemická situace dovolí, už ve druhé polovině února. „Kluby MSFL mají všechny hřiště s umělou trávou. Měli bychom to tedy zvládnout,“ řekl už na konci minulého týdne předseda Nezval.

„U MSFL bude termínová listina samozřejmě našlapanější. Nechceme, aby se hrálo úplně každou středu, ale aspoň ob jeden týden. I proto brzký začátek. Uvidíme ale, jak to všechno dopadne, především vzhledem k situaci s covidem,“ doplnil Šindelář.