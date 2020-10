„Příležitost ke změně teď rozhodně máme. A budu rád, když k ní dojde. Záleží ale na tom, kde vezmeme nové lidi. Celostátně to může být jinak, ale u nás na okrese máme potíže sehnat lidi. A to do všech funkcí. Ať jsou to rozhodčí, funkcionáři, trenéři a nebo už i samotní hráči,“ vykládá Elfmark.

Předsedou okresního svazu bude příští rok na jaře osm let a personální nouzi pociťuje velmi silně.

„Nemyslím si, že je to tím, že by měl fotbal špatnou pověst. Je to často o pohodlnosti lidí. Práce je hodně, funkce jsou neplacené,“ míní prostějovský předseda.

„Navíc fotbal je jen takový, jaká je celá společnost. Není to klišé, že je jejím odrazem,“ dodává.

Co se týká současného překotného dění, zastává šéf prostějovského okresu názor, že před volební vanou hromadou do celostátního výkonného výboru, by nejprve měly proběhnout volby na okresní a krajské úrovni, jak je plánováno příští rok na jaře. „Myslím, že je to rozumná varianta,“ řekl Elfmark.

Sjednocená Morava?

K fotbalové politice je ale dosti kritický. Mrzí ho, že Morava není schopná sjednotit se a zastávat stejný názor. A třeba i postavit společného kandidáta na předsedu asociace.

„O jednotné Moravě se neustále mluví, ale bohužel v současnosti tak nefunguje. Před poslední valnou hromadou jsme ani nebyli schopní se sejít a připravit třeba společný postup,“ mračí se.

Osobností na Moravě, které by se mohly postavit do čela asociace je podle něj dost.

„Může to být někdo z ligového klubu, může to být Karel Kula, který už je ve výkonném výboru, může to být předseda Prostějova Jura. Jen se umět dohodnout,“ vypočítal Elfmark.

„Bohužel Berbr to v Čechách zvládl. Do jisté míry svým politickým umem. I když to samozřejmě nesmí fungovat na principu strachu. My jsme roztříštění. To není dobře,“ dodal.